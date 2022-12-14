Впрочем, мы уже неплохо защищаем наше небо, у украинских сил ПВО очень серьезный опыт. Об этом 24 канала сказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

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Как отмечает Карась, сегодня потенциал украинской армии колоссальный, а вооруженные силы – это всегда политическая сила на экспорт. Речь идет о высокооплачиваемых международных операциях, с которыми рядом идут бизнес-интересы и дипломатия.

Это очень важно. Потому что для людей, решивших посвятить свою жизнь военной службе, после войны будет очень много интересных и высокооплачиваемых международных миссий, где будет невысокий процент потерь, но будет расти престиж вооруженных сил.

– подчеркнул военный.

Сегодня украинские войска набираются передового опыта. И делают они это, добавляет Карась, безупречно.

В гонке вооружений Россия проигрывает

Ни для кого не секрет, что украинская и российская армии воюют кардинально разным оружием. Военнослужащий ВСУ отмечает, что враг однозначно проиграет. "За Россию кто? Ленин и Аятолла Хаменеи. А с нашей стороны – военно-промышленный блок стран Запада", – отметил Карась.

Он добавил, что Украина для России была воротами западного мира. И мы их эффективно защищаем.

Если бы Украина была оккупирована, Россия использовала бы украинцев как "пушечное мясо" в разных операциях, чтобы терроризировать весь мир. Это понимают западные страны, поэтому они вместе с нами решили поставить точку на этом "призраке коммунизма",

– утверждает боец.

Это понимают и сами россияне. По их словам, против России сражается 80% мирового военно-промышленного комплекса.

"Я думаю, что поставки оружия будут продолжаться и будут ощутимыми. Это качественные и новые образцы. Однако даже старое немецкое кратно лучше старого советского, чего мало и что неправильно хранилось в России. Зато в странах Запада оно сохранялось должным образом", – говорит Карась.

По его убеждению, сейчас время играет на нас. Надо понимать, что "Шахиды" сейчас и три месяца назад – совершенно разные вещи. Сегодня украинские силы ПВО сбивают 90 – 100% иранских дронов.

"И что дальше делать россиянам? "Шахиды" сбивают, стратегических ракетных ударов не будет, чтобы они будут раз в два месяца, по земле наступать не могут, с воздуха нанести ощутимый ущерб, который отодвинул бы нашу победу, не могут", – подытожил Евгений Карась.

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