Это не первая реконструкция, связанная с днепровскими водохранилищами. Ранее Texty.org.ua показали уникальные карты казацкого Великого Луга до построения Каховской ГЭС.

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Ради сооружений под водой похоронили многочисленные села

При создании днепровского каскада гидроэлектростанций девять десятых русла Днепра были зарегулированы шестью водохранилищами – Киевским, Каневским, Кременчугским, Каменским, Днепровским и Каховским, которое было уничтожено российскими военными в 2023 году. При создании этих водохранилищ советская власть затопила 232 населенных пункта, указано в материале.

На фоне обширных пятен современных водохранилищ на нашей карте проступила историческая "инфраструктура" старого Днепра с его многочисленными рукавами, старицами, озерами, поймами, косами, островами и плавнями. В этом водяном плетении, будто ягоды на ветвях, висят человеческие поселения, которые так или иначе пострадали в результате создания ряда ГЭС, – 232 населенных пункта. Это только те, которые мы смогли найти на картах,

– говорится в статье.

В исследовании были использованы американские карты 1953 года, советские карты 1930-х и их переиздания, осуществленные Вермахтом во время Второй мировой войны. Журналисты Texty.org.ua восстановили названия затопленных населенных пунктов.

По их данным, больше всего населенных пунктов затопили во время строительства Кременчугского водохранилища – 107. Это почти половина всех сел и городков, которые исчезли в водах Днепровского каскада ГЭС.

На втором месте Каменское водохранилище, во время строительства которого затопили 37 населенных пунктов. При создании остальных водохранилищ под толщей воды похоронили 86 населенных пунктов. В частности, во время строительства Киевского водохранилища затопили 13 населенных пунктов, Каневского – 20, Днепровского – 26, Каховского – 29.

Как выглядело русло Днепра до строительства водохранилищ – смотрите на реконструированных журналистами картах:

Зачем создали водохранилища

В материале журналисты ищут ответ на вопрос, заданный еще Довженко в "Поэме о море": "Зачем это все". Да, были созданы запасы пресной воды, которые без водохранилищ просто вытекали бы в море. Да, водохранилища позволили работать металлургическим заводам (и загрязнять воду). Да, стало возможным везти баржи с арбузами вверх по Днепру из Херсона прямо в Киев. Но экосистема изменилась. Пейзажи также сильно изменились. Кроме сел, под воду ушли многочисленные исторические памятники, старые кладбища, пышные сады. И днепровские пороги.

Больше интересных исторических деталей читайте в материале Texty.org.ua.