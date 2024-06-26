Соцопрос украинцев проводила социологическая служба Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года.

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Кому больше всего доверяют украинцы

Полностью или частично Зеленскому доверяют 53,8% украинцев. В то же время не доверяют президенту Украины 37,8% участников опроса.

Интересным также моментом является то, что самому Зеленскому доверяют больше, чем институту президента Украины.

То есть можно сказать, что к Зеленскому как к политику отношение является лучшим, чем к президенту Зеленскому со всем его соответствующим окружением и службами,

– рассказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Значительный процент украинцев также поддерживает главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима (баланс доверия-недоверия составляет +13,3%), главу СБУ Василия Малюка (13,3%) и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу (7,3%).

Кому из политиков больше всего доверяют украинцы / Фото: Центр Разумкова

Однако многие политики получили менее положительные результаты и имеют отрицательный баланс. В частности это:

мэр Киева Виталий Кличко -4,4%

волонтер и общественный деятель Сергей Притула -6,2%,

советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк -6,3%,

министр внутренних дел Игорь Клименко -7,9%,

секретарь СНБО Александр Литвиненко -11,5%,

министр обороны Рустем Умеров -13,2%,

глава финансового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев -20,2%,

вице-премьер Ирина Верещук -21,2%,

премьер Денис Шмыгаль -30,2%,

пятый президент Петр Порошенко -42,9%,

руководитель Офиса президента Андрей Ермак -44,4%,

председатель Верховной рады Руслан Стефанчук -46,3%,

руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия -47,3%,

депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая -59,1%,

экс-премьер Юлия Тимошенко -67,1%.

Худшая ситуация ожидаемо сложилась у председателя партии ОПЗЖ Юрия Бойко (-67,8%) и бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича (-69,3%).

Какой баланс доверия и недоверия у украинских политиков / Фото: Центр Разумкова