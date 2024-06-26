Соцопитування українців проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року.

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Кому найбільше довіряють українці

Повністю або частково Зеленському довіряють 53,8% українців. Водночас не довіряють президенту України 37,8% учасників опитування.

Цікавим також моментом є те, що самому Зеленському довіряють більше, ніж інституту президента України.

Тобто можна сказати, що до Зеленського як до політика ставлення є кращим, ніж до президента Зеленського з усім його відповідним оточенням і службами,

– пояснив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Значний відсоток українців також підтримує голову Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма (баланс довіри-недовіри становить +13,3%), голову СБУ Василя Малюка (13,3%) та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу (7,3%).

Кому з політиків найбільше довіряють українці / Фото: Центр Разумкова

Однак багато політиків отримали менш позитивні результати та мають негативний баланс. Зокрема це:

мер Києва Віталій Кличко -4,4%

волонтер та громадський діяч Сергій Притула -6,2%,

радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк -6,3%,

міністр внутрішніх справ Ігор Клименко -7,9%,

секретар РНБО Олександр Литвиненко -11,5%,

міністр оборони Рустем Умєров -13,2%,

голова фінансового комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев -20,2%,

віце-прем'єрка Ірина Верещук -21,2%,

прем’єр Денис Шмигаль -30,2%,

п’ятий президент Петро Порошенко -42,9%,

керівник Офісу президента Андрій Єрмак -44,4%,

голова Верховної ради Руслан Стефанчук -46,3%,

керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія -47,3%,

депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла -59,1%,

екс-прем'єрка Юлія Тимошенко -67,1%.

Найгірша ситуація очікувано склалась у голови партії ОПЗЖ Юрія Бойка (-67,8%) та колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича (-69,3%).

Який баланс довіри та недовіри в українських політиків / Фото: Центр Разумкова