Соцопитування українців проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року.
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Кому найбільше довіряють українці
Повністю або частково Зеленському довіряють 53,8% українців. Водночас не довіряють президенту України 37,8% учасників опитування.
Цікавим також моментом є те, що самому Зеленському довіряють більше, ніж інституту президента України.
Тобто можна сказати, що до Зеленського як до політика ставлення є кращим, ніж до президента Зеленського з усім його відповідним оточенням і службами,
– пояснив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Значний відсоток українців також підтримує голову Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма (баланс довіри-недовіри становить +13,3%), голову СБУ Василя Малюка (13,3%) та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу (7,3%).
Кому з політиків найбільше довіряють українці / Фото: Центр Разумкова
Однак багато політиків отримали менш позитивні результати та мають негативний баланс. Зокрема це:
- мер Києва Віталій Кличко -4,4%
- волонтер та громадський діяч Сергій Притула -6,2%,
- радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк -6,3%,
- міністр внутрішніх справ Ігор Клименко -7,9%,
- секретар РНБО Олександр Литвиненко -11,5%,
- міністр оборони Рустем Умєров -13,2%,
- голова фінансового комітету Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев -20,2%,
- віце-прем'єрка Ірина Верещук -21,2%,
- прем’єр Денис Шмигаль -30,2%,
- п’ятий президент Петро Порошенко -42,9%,
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак -44,4%,
- голова Верховної ради Руслан Стефанчук -46,3%,
- керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія -47,3%,
- депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла -59,1%,
- екс-прем'єрка Юлія Тимошенко -67,1%.
Найгірша ситуація очікувано склалась у голови партії ОПЗЖ Юрія Бойка (-67,8%) та колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича (-69,3%).
Який баланс довіри та недовіри в українських політиків / Фото: Центр Разумкова