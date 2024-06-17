Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців щодо того, хто має бути на посаді президента України. У середньому 70% респондентів погодилися, що Володимир Зеленським має лишатися президентом до кінця воєнного стану.
Дивіться також Вбивають ненависть до всього українського: які навчання росіяни проводять для дітей у Маріуполі
Більшість українців не має сумніву у легітимності
Одне з тверджень, з яким респондентів просили висловити згоду або незгоду – це "Зеленський має бути Президентом до кінця воєнного стану".
Загалом 70% респондентів погодилися з тим, що Володимир Зеленським має лишатися Президентом до кінця воєнного стану. Не згодні з цим 22% опитаних.
Залежно від регіону проживання з цим твердженням згодні 65 – 74% респондентів. Відповідно, переважна більшість українців не піддають сумніву легітимність президента.
Росія розхитує тему легітимності української влади
- Росіяни у властивій собі манері ще з початку 2024 року почали просувати ідею нелегітимності влади в Україні. Мета ворожих ІПСО є дуже простою. Вона полягає в тому, щоб деморалізувати українців та позбавити Україну військової допомоги через те, що, начебто, у нас нелегітимна влада, якій не можна давати зброю.
- Втім, ворожа пропаганда зовсім не заходила в голови українців, які за час повномасштабного вторгнення навчились фільтрувати інформацію.
- Саме через інформаційну гігієну українців Путін, на думку експертів, у відчаї почав особисто озвучувати тези про "нелегітимність", що ще гірше погіршило для нього ситуацію. Тепер ці тези міцно будуть асоціюватися з російськими агресорами та їхнім вождем.
- У розвідці США минулого місяця зазначали: Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського. Окупанти вкидають фейки та нині зосередилися на двох темах.
Високопоставлений чиновник в адміністрації Байдена заявив, що Росія посилила свою дезінформаційну кампанію проти Зеленського. Для цього використали факт, що Україна відклала президентські вибори, заплановані на весну цього року. Це мало розпалити критику щодо Зеленського. Другою темою, яку росіяни використали для своєї кампанії, є вихід України з Авдіївки.