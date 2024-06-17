Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед українців щодо того, хто має бути на посаді президента України. У середньому 70% респондентів погодилися, що Володимир Зеленським має лишатися президентом до кінця воєнного стану.

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Більшість українців не має сумніву у легітимності

Одне з тверджень, з яким респондентів просили висловити згоду або незгоду – це "Зеленський має бути Президентом до кінця воєнного стану".

Загалом 70% респондентів погодилися з тим, що Володимир Зеленським має лишатися Президентом до кінця воєнного стану. Не згодні з цим 22% опитаних.

Залежно від регіону проживання з цим твердженням згодні 65 – 74% респондентів. Відповідно, переважна більшість українців не піддають сумніву легітимність президента.

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