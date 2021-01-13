Примерно 40% украинцев считают, что 2021 год будет значительно лучше предыдущего. В то же время граждане прогнозируют возникновение определенных трудностей.

В частности, на позитивные изменения в 2021 году настроены 37% украинцев. Об этом говорится в опросе Gallup International.

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В то же время 51% граждан убеждены, что в течение следующих 12 месяцев будут возникать экономические трудности.

Что про 2021 год думают в мире

Согласно результатам, 43% респондентов из 41 страны мира убеждены, что 2021 будет значительно лучше 2020 года, а 24% – хуже. В то же время 26% опрошенных считают, что следующие 12 месяцев будут оставаться неизменными.

Как заявили в Gallup International, наиболее пессимистично настроены в Гонконге. А вот в Азербайджане 73% граждан предполагают, что 2021 год будет лучше предыдущего.

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Результаты опроса свидетельствуют, что оптимизм опрошенных людей в отношении 2021 не распространяется на развитие мировой экономики. В частности, для многих предприятий будет ударом то, что потребительские расходы в течение следующих 12 месяцев, вероятно, будут небольшими.

Примерно 46% считают, что 2021 будет годом экономических проблем и лишь 25% убеждены, что это будет год экономического процветания,

– говорится в результатах.

Также согласно опросу, 63% граждан Европейского Союза прогнозируют, что 2021 год будет экономически сложным.