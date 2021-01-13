Приблизно 40% українців вважають, що 2021 рік буде значно кращим за попередній. Натомість громадяни прогнозують виникнення певних труднощів.

Зокрема, на позитивні зміни у 2021 році налаштовані 37% українців. Про це мовиться в опитуванні Gallup International.

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Водночас 51% громадян переконані, що впродовж наступних 12 місяців виникатимуть економічні труднощі.

Що про 2021 рік думають у світі

Відповідно до результатів, 43% респондентів з 41 країни світу переконані, що 2021 рік буде значно кращим за 2020, а 24% – гіршим. Водночас 26% опитаних вважають, що наступні 12 місяців залишатимуться незмінними.

Як заявили у Gallup International, найбільш песимістично налаштовані у Гонконзі. Натомість в Азербайджані 73% громадян припускають, що 2021 рік буде кращим за попередній.

До теми 25 грудня чи 7 січня: коли українці святкують Різдво – опитування

Результати опитування свідчать, що оптимізм опитаних людей щодо 2021 року не поширюється на розвиток світової економіки. Зокрема, для багатьох підприємств буде ударом те, що споживчі витрати протягом наступних 12 місяців, ймовірно, будуть невеликими.

Приблизно 46% вважають, що 2021 рік буде роком економічних труднощів і лише 25% переконані, що це буде рік економічного процвітання,

– мовиться у результатах.

Також згідно з опитуванням, 63% громадян Європейського Союзу прогнозують, що 2021 рік буде економічно складним.