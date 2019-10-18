Каким будет финансовый год: эксперт оценил Госбюджет-2020

Финансовый 2020 год будет сложным. Главное, чтобы он был спокойным и переходным. Потому что сейчас все находятся на пороге мирового финансового кризиса. Плюс в Украине идет перезагрузка власти и изменение правил.

Об этом 24 каналу рассказал экономический эксперт Валерий Клочок.

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Для правительства задачей номер один является уберечь нынешние финансовые и экономические позиции. Надо сказать, что 2020 год останется примерно на том же уровне, что и 2019-й. Но благодаря борьбе с коррупцией можно будет сделать Госбюджет профицитным. Хотя экономических предпосылок для резкого изменения ситуации нет,

– считает Валерий Клочок.

По его мнению, в течение следующего года надо наработать нормальные новые законы и подходить системно к налогообложению в стране. Нужен новый Налоговый кодекс. По словам Клочока, мы сегодня живем фактически по кодексу, принятому еще при Азарове. Там меняли только ставки, но не суть.

Эксперт также замечает, что вряд ли гривна в отношении к доллару будет 28,2, как заложено в Госбюджете.

Внешние заимствования в 2019 году составят 33% от общего объема поступлений, а внутренние – 67 %. Объем внутренних заимствований, запланированных на 2020 год, что является доходной частью бюджета, составляет по меньшей мере 250 миллиардов гривен. В сравнении с 2019-м это больше на 60 миллиардов. Это существенно режет курс доллара. Поэтому оснований для укрепления доллара нет. Под новый год может быть сезонный скачек,

– рассказывает эксперт.

Впрочем, замечает он, это может стать финансовым бременем. В то же время Валерий Клочок отмечает: к бюджету на 2020 год возникает вопрос: за счет чего будет увеличена доходная часть?

Доходная часть бюджета может быть увеличена за счет повышения минимальной зарплаты на 500 гривен, что даст прирост на уровне 40 миллиардов гривен, приватизации государственного имущества, но там небольшая сумма – 5 миллиардов гривен. Земельная реформа будет запущена 1 октября 2020 года. Поэтому на эти поступления не надо рассчитывать,

– замечает Клочок.

Эксперт добавляет: инфляция на конец 2019 года предполагается до 10%. Для нормальной страны инфляция должна составлять 3-4%. Это хорошо для бюджета. Но сейчас цены на товары первой необходимости растут.

Что известно о Госбюджете на 2020 год?

18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. За принятие в первом чтении проекта постановления №2000-п проголосовали 255 депутатов. На 2020 год доходы Госбюджета будут определены в сумме 1 079,5 миллиарда гривен. Расходы предусмотрены в сумме 1 170 002 547,9 тысяч гривен. Курс доллара – 28,2 гривны. Прожиточный минимум – 2189. Минимальная зарплата – 4327 гривен.



Среднегодовой курс гривны к доллару / Инфографика 24 канала