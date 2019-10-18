Яким буде фінансовий рік: експерт оцінив Держбюджет-2020

Фінансовий 2020 рік буде складним. Головне, щоб він був спокійним і перехідним. Тому що зараз всі перебувають на порозі світової фінансової кризи. Плюс в Україні йде перезавантаження влади і зміна правил.

Про це 24 каналу розповів економічний експерт Валерій Клочок.

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Для уряду завданням номер один є вберегти нинішні фінансові і економічні позиції. Треба сказати, що 2020 рік залишиться приблизно на тому ж рівні, що й 2019-й. Але завдяки боротьбі з корупцією можна буде зробити Держбюджет профіцитним. Хоча економічних передумов для різкої зміни ситуації немає,

– вважає Валерій Клочок.

На його думку, протягом наступного року треба напрацювати нормальні нові закони і підходити системно до оподаткування в країні. Потрібен новий Податковий кодекс. За словами Клочока, ми сьогодні живемо фактично за кодексом, ухваленим ще за Азарова. Там змінювали тільки ставки, але не суть.

Експерт також зауважує, що навряд чи гривня у відношенні до долара буде 28,2, як закладено в Держбюджеті.

Зовнішні запозичення у 2019 році складуть 33% від загального обсягу надходжень, а внутрішні – 67 %. Об’єм внутрішніх запозичень, запланованих на 2020 рік, що є дохідною частиною бюджету, становить щонайменше 250 мільярдів гривень. У порівнянні з 2019-м це більше на 60 мільярдів. Це суттєво ріже курс долара. Тому підстав для зміцнення долару немає. Під новий рік може бути сезонний скачок,

– розповідає експерт.

Втім, зауважує він, це може стати фінансовим ярмом. Водночас Валерій Клочок наголошує: до бюджету на 2020 рік виникає запитання: за рахунок чого буде збільшена дохідна частина?

Дохідна частина бюджету може бути збільшена за рахунок підвищення мінімальної зарплати на 500 гривень, що дасть приріст на рівні 40 мільярдів гривень, приватизації державного майна, але там невелика сума буде – 5 мільярдів гривень. Земельна реформа буде запущена 1 жовтня 2020 року. Тому на ці надходження не треба розраховувати,

– зауважує Клочок.

Експерт додає: інфляція на кінець 2019 року передбачається до 10%. Для нормальної країни інфляція повинна складати 3-4%. Це добре для бюджету. Але наразі ціни на товари першої необхідності зростають.

Що відомо про Держбюджет на 2020 рік? 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. За прийняття у першому читанні проєкту постанови №2000-п проголосували 255 депутатів. На 2020 рік доходи Держбюджету буде визначено у сумі 1 079,5 мільярда гривень. Видатки передбачені в сумі 1 170 002 547,9 тисяч гривень. Курс долара – 28,2 гривні. Прожитковий мінімум – 2189. Мінімальна зарплата – 4327 гривень.



Середньорічний курс гривні до долара / Інфографіка 24 каналу