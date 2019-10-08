Каким будет курс доллара в 2020 году: прогноз

Правительство и эксперты прогнозируют, что в 2020 году курс доллара в среднем составит 27,3 гривны.

Такой прогноз дали эксперты Министерства финансов, Национального банка, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственной службы статистики, представительства МВФ в Украине и других организаций, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Обратите внимание: Почему гривна падает и в какой же валюте хранить сбережения: объяснение специалиста

Прогноз не является официальным прогнозом правительства, а лишь средней оценкой правительственных и неправительственных экспертов. Заметим, что новая оценка курса доллара отличается от предыдущей.

Что прогнозировали ранее?

Эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 гривен, а в 2019 году – 29,18 гривны. В обновленных прогнозах курс доллара снизился до 26,3 гривен и 27,3 гривен соответственно.

Кроме того, в рамках дискуссии оценили тепмы экономического роста Украины в 2020 году на уровне 3,2%. Инфляция в следующем году должна снизиться до 6,3% за год.



Курс гривны / Инфографика 24 канала

В проекте бюджета на 2020 год заложили курс доллара в размере 28,2 гривен за доллар. В правительстве отметили, что этот показатель еще может измениться после того, как там обнародуют новый макроэкономический прогноз.

К теме: Стефанчук о бюджете: Мы уже видим много недостатков



В 2020 году вырастут как доходы, так и расходы госбюджета /Инфографика 24 канала



Какая минимальная зарплата заложена в бюджете/ Инфографика 24 канала