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      Каким будет курс доллара в 2020 году: прогноз

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      Правительство и эксперты прогнозируют, что в 2020 году курс доллара в среднем составит 27,3 гривны.

      Такой прогноз дали эксперты Министерства финансов, Национального банка, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственной службы статистики, представительства МВФ в Украине и других организаций, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

      Обратите внимание: Почему гривна падает и в какой же валюте хранить сбережения: объяснение специалиста

      Прогноз не является официальным прогнозом правительства, а лишь средней оценкой правительственных и неправительственных экспертов. Заметим, что новая оценка курса доллара отличается от предыдущей.

      Что прогнозировали ранее?

      Эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 гривен, а в 2019 году – 29,18 гривны. В обновленных прогнозах курс доллара снизился до 26,3 гривен и 27,3 гривен соответственно.

      Кроме того, в рамках дискуссии оценили тепмы экономического роста Украины в 2020 году на уровне 3,2%. Инфляция в следующем году должна снизиться до 6,3% за год.

      Курс
      Курс гривны / Инфографика 24 канала

      В проекте бюджета на 2020 год заложили курс доллара в размере 28,2 гривен за доллар. В правительстве отметили, что этот показатель еще может измениться после того, как там обнародуют новый макроэкономический прогноз.

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      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      сегодня
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Курсы валют Бюджет Кабинет Министров Украины Деньги Бюджет 2020
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