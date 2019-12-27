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      Рынок земли и "антиколомойський" закон: в Нацбанке назвали ключевые требования МВФ

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      Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя НБУ / liga.net

      Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали программу сотрудничества на 3 года, ведь прошлая программа имела целью только поддержать Украину на период выборов. Однако и для получения нового транша необходимо выполнить определенные условия, прежде всего речь о рынке земли и так называемом "антиколомойском" законе.

      Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью "Минфину".

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      "Прошлая программа была достаточно простая и короткая – она должна была поддержать Украину между выборами. Теперь мы говорим о новой", – отметила Рожкова.

      О рынке земли

      Банкирша объяснила: "Список требований, которые Украине нужно выполнить, выглядит несколько иначе. К старым условиям, которые мы не выполнили, добавился ряд новых. Чтобы выйти на Совет директоров МВФ, подписать меморандум и получать деньги от Фонда, Украине нужно выполнить несколько prior actions ("предшествующих действий" – 24 канал)".

      Например, Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. Для Украины это ресурс, способный поднять экономику. МВФ не важно, кто получит право покупать землю, только резиденты Украины или иностранцы тоже. Главное, чтобы появилась возможность инвестировать и инвестиции были защищены, 
      – отметила заместитель главы НБУ.

      О "Приватбанке"

      Другим важным для МВФ фактором является принятие Радой правительственного законопроекта 2571. Таким образом вроде бы можно обезопасить государство от попыток Игоря Кломойського вернуть себе национализирован в 2016 году "Приватбанк".

      В СМИ его называют "антиколомойським", но это ошибка. Он вовсе не о Коломойском. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали,
      – сказала Рожкова.

      В законопроекте 2571 говорится о том, что решение НБУ о выводе любого банка с рынка – окончательное. Обжаловать в суде его можно, но даже случае победы бывшие владельцы могут бороться только за денежную компенсацию (подробнее – по ссылке) .

      К теме: Новая программа сотрудничества с МВФ будет последней для Украины, – Маркарова

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      26 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Рынок земли Игорь Коломойский Деньги НБУ МВФ Новости Украины Законодательство
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