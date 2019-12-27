Рынок земли и "антиколомойський" закон: в Нацбанке назвали ключевые требования МВФ
Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали программу сотрудничества на 3 года, ведь прошлая программа имела целью только поддержать Украину на период выборов. Однако и для получения нового транша необходимо выполнить определенные условия, прежде всего речь о рынке земли и так называемом "антиколомойском" законе.
Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью "Минфину".
Читайте также: Нацбанк за один день закупил рекордные 700 миллионов долларов: причины и детали
"Прошлая программа была достаточно простая и короткая – она должна была поддержать Украину между выборами. Теперь мы говорим о новой", – отметила Рожкова.
О рынке земли
Банкирша объяснила: "Список требований, которые Украине нужно выполнить, выглядит несколько иначе. К старым условиям, которые мы не выполнили, добавился ряд новых. Чтобы выйти на Совет директоров МВФ, подписать меморандум и получать деньги от Фонда, Украине нужно выполнить несколько prior actions ("предшествующих действий" – 24 канал)".
Например, Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. Для Украины это ресурс, способный поднять экономику. МВФ не важно, кто получит право покупать землю, только резиденты Украины или иностранцы тоже. Главное, чтобы появилась возможность инвестировать и инвестиции были защищены,
– отметила заместитель главы НБУ.
О "Приватбанке"
Другим важным для МВФ фактором является принятие Радой правительственного законопроекта 2571. Таким образом вроде бы можно обезопасить государство от попыток Игоря Кломойського вернуть себе национализирован в 2016 году "Приватбанк".
В СМИ его называют "антиколомойським", но это ошибка. Он вовсе не о Коломойском. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали,
– сказала Рожкова.
В законопроекте 2571 говорится о том, что решение НБУ о выводе любого банка с рынка – окончательное. Обжаловать в суде его можно, но даже случае победы бывшие владельцы могут бороться только за денежную компенсацию (подробнее – по ссылке) .
К теме: Новая программа сотрудничества с МВФ будет последней для Украины, – Маркарова
Выбор редакции
-
Проект подозрения Федине и Зверобой прокуроры вернули в ГБР еще в ноябре: известна причинасегодня , 02:52
-
Главные новости 26 декабря: дата обмена пленными, допрос Маруси Зверобой и падение цен на бензин26 декабря , 22:39
-
Бабушка бы такого не допустила: 10 проблем современного воспитания26 декабря , 21:16