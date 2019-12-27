Ринок землі та "антиколомойський" закон: у Нацбанку назвали ключові вимоги МВФ
Україна та Міжнародний валютний фонд попередньо узгодили програму співпраці на 3 роки, адже минула програма мала на меті лише підтримати Україну на період виборів. Однак і для отримання нового траншу необхідно виконати певні умови, передусім мовиться про ринок землі і так званий "антиколомойський" закон.
Про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю "Мінфіну".
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"Минула програма була досить проста і коротка – вона повинна була підтримати Україну між виборами. Тепер ми говоримо про нову", – зазначила Рожкова.
Про ринок землі
Банкірка пояснила: "Список вимог, які Україні потрібно виконати, виглядає дещо інакше. До старих умов, які ми не виконали, додався ряд нових. Щоб вийти на Раду директорів МВФ, підписати меморандум і отримувати гроші від Фонду, Україні потрібно виконати кілька prior actions ("попередніх дій" – 24 канал)".
Наприклад, Фонд хоче, щоб у нас запрацював ринок землі. Для України це ресурс, здатний підняти економіку. МВФ не важливо, хто отримає право купувати землю, лише резиденти України або іноземці теж. Головне, щоб з'явилася можливість інвестувати й інвестиції були захищені,
– наголосила заступниця голови НБУ.
Про "Приватбанк"
Іншим важливим для МВФ фактором є ухвалення Радою урядового законопроєкту 2571. У такий спосіб начебто можна убезпечити державу від спроб Ігоря Кломойського повернути собі націоналізований у 2016 році "Приватбанк".
У ЗМІ його називають "антиколомойським", але це помилка. Він зовсім не про Коломойського. Ми працювали над цим документом дуже довго. Просто деякі речі збіглися,
– сказала Рожкова.
У законопроєкті 2571 мовиться про те, що рішення НБУ щодо виведення будь-якого банку з ринку – остаточне. Оскаржити у суді його можна, але навіть випадку перемоги колишні власники можуть боротися лише за грошову компенсацію (детальніше – за цим посиланням).
До теми: Нова програма співпраці з МВФ буде останньою для України, – Маркарова
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