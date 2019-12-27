Ринок землі та "антиколомойський" закон: у Нацбанку назвали ключові вимоги МВФ

Україна та Міжнародний валютний фонд попередньо узгодили програму співпраці на 3 роки, адже минула програма мала на меті лише підтримати Україну на період виборів. Однак і для отримання нового траншу необхідно виконати певні умови, передусім мовиться про ринок землі і так званий "антиколомойський" закон.

Про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю "Мінфіну".

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"Минула програма була досить проста і коротка – вона повинна була підтримати Україну між виборами. Тепер ми говоримо про нову", – зазначила Рожкова.

Про ринок землі

Банкірка пояснила: "Список вимог, які Україні потрібно виконати, виглядає дещо інакше. До старих умов, які ми не виконали, додався ряд нових. Щоб вийти на Раду директорів МВФ, підписати меморандум і отримувати гроші від Фонду, Україні потрібно виконати кілька prior actions ("попередніх дій" – 24 канал)".

Наприклад, Фонд хоче, щоб у нас запрацював ринок землі. Для України це ресурс, здатний підняти економіку. МВФ не важливо, хто отримає право купувати землю, лише резиденти України або іноземці теж. Головне, щоб з'явилася можливість інвестувати й інвестиції були захищені,

– наголосила заступниця голови НБУ.

Про "Приватбанк"

Іншим важливим для МВФ фактором є ухвалення Радою урядового законопроєкту 2571. У такий спосіб начебто можна убезпечити державу від спроб Ігоря Кломойського повернути собі націоналізований у 2016 році "Приватбанк".

У ЗМІ його називають "антиколомойським", але це помилка. Він зовсім не про Коломойського. Ми працювали над цим документом дуже довго. Просто деякі речі збіглися,

– сказала Рожкова.

У законопроєкті 2571 мовиться про те, що рішення НБУ щодо виведення будь-якого банку з ринку – остаточне. Оскаржити у суді його можна, але навіть випадку перемоги колишні власники можуть боротися лише за грошову компенсацію (детальніше – за цим посиланням).

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