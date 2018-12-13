Каким будет транш МВФ: в Нацбанке назвали возможную дату и сумму

Национальный банк Украины ожидает, что первый транш в рамках новой программы составит от 1,4 до 1,9 миллиарда долларов. Его ожидают получить к Рождеству.

Об этом сообщил журналистам председатель НБУ Яков Смолий, пишет УНИАН.

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24 канал писал, что заседание совета директоров Международного валютного фонда о предоставлении Украине очередного кредита состоится 18 декабря.

Мы ожидаем положительного решения по программе Stand-By сменяющую действующую сегодня программу расширенного финансирования и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения, то есть до Рождества,

– сказал Смолий.

По его словам, сумма транша составит от 1,4 до 1,9 миллиарда долларов, однако это лишь предварительный прогноз. Окончательную сумму согласуют на заседании Совета директоров МВФ.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что рассмотрение новой программы сотрудничества с Украиной будет возможным после того, как Верховная Рада утвердит государственный бюджет на 2019 год. Бюджет утвердили, поэтому и с назначением заседания совета директоров МВФ не замедлили.



Несмотря на введение военного положения, Международный валютный фонд положительно оценил перспективы взаимодействия с Украиной. Так, в институты заявили о готовности работать с Киевом по новой программе Stand-By, а также отметили, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют требованиям фонда.