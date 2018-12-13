Яким буде транш МВФ: у Нацбанку назвали можливу дату та суму

Національний банк України очікує, що перший транш в межах нової програми становитиме від 1,4 до 1,9 мільярдів доларів. Його очікують отримати до Різдва.

Про це повідомив журналістам голова НБУ Яків Смолій, пише УНІАН.

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24 канал писав, що засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо надання Україні чергового кредиту відбудеться 18 грудня.

Ми очікуємо позитивного рішення за програмою стенд-бай на заміну чинній сьогодні програмі розширеного фінансування і очікуємо, що черговий транш надійде після прийняття рішення, тобто до Різдва,

– сказав Смолій.

За його словами, сума траншу становитиме від 1,4 до 1,9 мільярда доларів, однак це лише попередній прогноз. Остаточну суму узгодять на засіданні Ради директорів МВФ.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що розгляд нової програми співробітництва з Україною буде можливим після того, як Верховна Рада затвердить державний бюджет на 2019 рік. Бюджет затвердили, тож і з призначенням засідання ради директорів МВФ не забарились.



Попри запровадження воєнного стану, Міжнародний валютний фонд позитивно оцінив перспективи взаємодії з Україною. Так, в інституції заявили про готовність працювати з Києвом за новою програмою Stand-By, а також зазначили, що ключові показники державного бюджету України на 2019 рік відповідають вимогам фонду.