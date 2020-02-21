Каким государственным органам украинцы доверяют, а каким нет

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам и ГСЧС. Недоверие чаще всего выражают чиновникам, судебной системе в целом и местным судам.

О том, каким органам государственной власти украинцы доверяют, а каким нет, свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова. Обратите внимание: Больше половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении Социологи сообщают, больше всего украинцы доверяют таким госинституциям: Вооруженным силам Украины – 69% опрошенных;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 65%;

Государственной пограничной службе – 60%;

Национальной гвардии Украины – 60%. Недоверие чаще всего выражают: государственному аппарату (чиновникам) – 77%;

судебной системе в целом – 76%;

местным судам – ​​71%;

прокуратуре – 68%;

Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 66%;

Национальному антикоррупционному бюро Украины – 65% 4

Национальному агентству по предупреждению коррупции – 65%;

правительству Украины – 64,5%.

Насколько украинцы доверяют государственным органам / Скриншот с сайта Центра Разумкова Что известно об опросе?Проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Социологи опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.