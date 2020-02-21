Каким государственным органам украинцы доверяют, а каким нет
Среди исполнительных и правоохранительных органов власти больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам и ГСЧС. Недоверие чаще всего выражают чиновникам, судебной системе в целом и местным судам.
О том, каким органам государственной власти украинцы доверяют, а каким нет, свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.
Обратите внимание: Больше половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении
Социологи сообщают, больше всего украинцы доверяют таким госинституциям:
- Вооруженным силам Украины – 69% опрошенных;
- Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 65%;
- Государственной пограничной службе – 60%;
- Национальной гвардии Украины – 60%.
Недоверие чаще всего выражают:
- государственному аппарату (чиновникам) – 77%;
- судебной системе в целом – 76%;
- местным судам – 71%;
- прокуратуре – 68%;
- Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 66%;
- Национальному антикоррупционному бюро Украины – 65% 4
- Национальному агентству по предупреждению коррупции – 65%;
- правительству Украины – 64,5%.
Насколько украинцы доверяют государственным органам / Скриншот с сайта Центра Разумкова
Что известно об опросе?Проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Социологи опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.