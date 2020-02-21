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      Каким государственным органам украинцы доверяют, а каким нет

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      Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам / mil.gov.ua

      Среди исполнительных и правоохранительных органов власти больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам и ГСЧС. Недоверие чаще всего выражают чиновникам, судебной системе в целом и местным судам.

      О том, каким органам государственной власти украинцы доверяют, а каким нет, свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.

      Обратите внимание: Больше половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

      Социологи сообщают, больше всего украинцы доверяют таким госинституциям:

      • Вооруженным силам Украины – 69% опрошенных;
      • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 65%;
      • Государственной пограничной службе – 60%;
      • Национальной гвардии Украины – 60%.

      Недоверие чаще всего выражают:

      • государственному аппарату (чиновникам) – 77%;
      • судебной системе в целом – 76%;
      • местным судам – ​​71%;
      • прокуратуре – 68%;
      • Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 66%;
      • Национальному антикоррупционному бюро Украины – 65% 4
      • Национальному агентству по предупреждению коррупции – 65%;
      • правительству Украины – 64,5%.

      довіра держоргани
      Насколько украинцы доверяют государственным органам / Скриншот с сайта Центра Разумкова

      Что известно об опросе?Проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Социологи опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Центр Разумкова Социологическое исследование Кабинет Министров Украины НАБУ САП Судьи Нацгвардія Госпогранслужба ГСЧС Вооруженные силы Украины
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