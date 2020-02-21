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      Яким державним органам українці довіряють, а яким ні

      -
      Найбільше українці довіряють Збройним силам / mil.gov.ua

      Серед виконавчих та правоохоронних органів влади найбільше українці довіряють Збройним силам та ДСНС. Недовіру найчастіше висловлюють чиновникам, судовій системі загалом та місцевим судам.

      Про те, яким органам державної влади українці довіряють, а яким ні, свідчать результати дослідження Центру Разумкова.

      Зверніть увагу: Більше половини українців вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку

      Соціологи повідомляють, найбільше українці довіряють таким держінституціям:

      • Збройним силам України – 69% опитаних;
      • Державній службі з надзвичайних ситуацій – 65%;
      • Державній прикордонній службі – 60%;
      • Національній гвардії України – 60%.

      Недовіру найчастіше висловлюють:

      • державному апарату (чиновникам) – 77%;
      • судовій системі загалом – 76%;
      • місцевим судам – 71%;
      • прокуратурі – 68%;
      • Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 66%;
      • Національному антикорупційному бюро України – 65%4
      • Національному агентству з питань запобігання корупції – 65%;
      • уряду України – 64,5%.

      довіра держоргани
      Наскільки українці довіряють державним органам / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

      Що відомо про опитування? Проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Соціологи опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Центр Разумкова Соціологічне дослідження Кабінет Міністрів України НАБУ САП Судді Нацгвардія Держприкордонслужба ДСНС Збройні сили України Новини України Новини політики
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