Яким державним органам українці довіряють, а яким ні

Серед виконавчих та правоохоронних органів влади найбільше українці довіряють Збройним силам та ДСНС. Недовіру найчастіше висловлюють чиновникам, судовій системі загалом та місцевим судам.

Про те, яким органам державної влади українці довіряють, а яким ні, свідчать результати дослідження Центру Разумкова.

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Соціологи повідомляють, найбільше українці довіряють таким держінституціям:

Збройним силам України – 69% опитаних;

Державній службі з надзвичайних ситуацій – 65%;

Державній прикордонній службі – 60%;

Національній гвардії України – 60%.

Недовіру найчастіше висловлюють:

державному апарату (чиновникам) – 77%;

судовій системі загалом – 76%;

місцевим судам – 71%;

прокуратурі – 68%;

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 66%;

Національному антикорупційному бюро України – 65%4

Національному агентству з питань запобігання корупції – 65%;

уряду України – 64,5%.



Наскільки українці довіряють державним органам / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

Що відомо про опитування? Проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Соціологи опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.