Каким пытка подверглась крымчанка, которая помогала УПА: расследование журналистов

Журналисты программы "Крым. Реалии" нашли в оккупированном Крыму женщину, которая помогала Украинской повстанческой армии. Она пережила ужасные пытки и лагеря, а впоследствии ее даже судили за связь с УПА.

Сначала дело 95-летней Феодосии Кобылянской в архивах СБУ и МВД журналисты не нашли, но впоследствии таки докопались до правды.

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Сведений о госпоже Феодосии в интернете почти нет, а в Википедии информация о ней оказалась недостоверной.

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