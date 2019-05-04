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      Каким пытка подверглась крымчанка, которая помогала УПА: расследование журналистов

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      Каким пытка подверглась крымчанка, которая помогала УПА: расследование журналистов
      Каким пытка подверглась крымчанка, которая помогала УПА: расследование журналистов / 24 канал

      Журналисты программы "Крым. Реалии" нашли в оккупированном Крыму женщину, которая помогала Украинской повстанческой армии. Она пережила ужасные пытки и лагеря, а впоследствии ее даже судили за связь с УПА.

      Сначала дело 95-летней Феодосии Кобылянской в архивах СБУ и МВД журналисты не нашли, но впоследствии таки докопались до правды.

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      Сведений о госпоже Феодосии в интернете почти нет, а в Википедии информация о ней оказалась недостоверной.

      Правдивую историю жизни, которую даже придумать сложно, смотрите в эксклюзивном расследовании "Крым. Реалии" в 18:00 на 24 канале.

       

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      Теги: Расследования Новости Крыма УПА Новости Украины
      Источник: 24 канал
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