Яких катувань зазнала кримчанка, що допомагала УПА: розслідування журналістів
Журналісти програми "Крим Реалії" знайшли в окупованому Криму жінку, яка допомагала Українській повстанській армії. Вона пережила жахливі катування та табори, а згодом її навіть судили за зв'язок з УПА.
Спершу справу 95-річної Теодозії Кобилянської в архівах СБУ та МВС журналісти не знайшли, але згодом таки докопалися до правди.
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Відомостей про пані Теодозію в інтернеті майже немає, а у Вікіпедії інформація про неї виявилася недостовірною.
Правдиву історію життя, яку навіть вигадати складно, дивіться в ексклюзивному розслідуванні "Крим Реалії" о 18:00 на 24 каналі.
Джерело: 24 канал
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