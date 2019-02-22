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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Каким состоянием владеют оккупанты Крыма, родители Анны и Марии Опанасюк

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      Галина, Анна и Мария Опанасюки
      Галина, Анна и Мария Опанасюки / Коллаж 24 канал

      Родители финалисток украинского Нацотбора на Евровидение Анны и Марии Опанасюк могут похвастаться не только неплохими зарплатами, но и ценным имуществом. Кроме того, оба являются уважаемыми людьми в Крыму, правда они поддерживают оккупантов.

      Мать Анны и Марии Опанасюк, которые в качестве группы ANNA MARIA попали в финал Нацотбора Евровидения, работает в оккупационном так называемом "Совете министров Крыма". Имеет Лариса Опанасюк и весьма высокую должность – она является "заместителем председателя" и одновременно "руководителем аппарата" "Совмина". Что касается отца певиц, то Александр Опанасюк является известным в Крыму судьей, однако в 2017 году мужчина ушел в отставку.

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      Так называемые "крымские чиновники" ежегодно должны обнародовать свои декларации о доходах. Однако в открытом доступе есть информация только за 2014 год. Так, в 2015 году российское издание МК публиковало материал о богатствах оккупационных властей Крыма. Попала в этот перечень и вышеупомянутая Лариса Опанасюк. Заметим, что, кроме своего состояния, она в декларации за 2014 год указала еще и чем владеет ее муж.

      Согласно опубликованным данным, в 2014 году оккупантка заработала 1 миллион 276 тысяч рублей (сегодня это более 523 тысяч гривен). Также в той своей декларации она писала о только одном земельном участке площадью 994 квадратных метра.

      Что касается зарплаты мужа, то Александр Опанасюк в 2014 году получил чуть больше, а именно 1 миллион 670 тысяч рублей (почти 685 тысяч гривен). Кроме того, прислужник агрессора владел жилым домом в 150 квадратных метра и нежилым зданием в 280 квадратных метра.

      Имел судья и гараж площадью в 20 квадратных метров. Сюда он ставил легковой автомобиль Toyota Rav-4 и скутер Yamaha.

      Из-за позиции группы ANNA MARIA, которые являются уроженками Крыма, относительно статуса полуострова в Украине вспыхнул скандал. По мнению девушек, "Украина потеряла Крым", однако после оккупации "Крым все же остался Крымом". В то же время они не смогли дать ответ на вопрос об оккупации их родины.

      Из-за таких их высказываний крымскотатарский журналист Айдер Муджабаев назвал исполнительниц "предательницами". Также он призвал исключить их из конкурса к Евровидению.

      Я считаю, что они – предатели Украины, они выступают за то, чтобы Украина была по факту управляемой Россией. Это их вполне устраивает, как и устраивает аннексия Крыма, как устраивает их маму, которая является коллаборанткой и преступницей, соответственно, дочери это не осуждают. Для меня странно, зачем они вообще стремятся представлять Украину на Евровидении. Как страна может послать на международный конкурс людей, которые отрицают очевидные факты угрозы для жизни этой страны. Я не понимаю, как жюри их включило в Национальный отбор,
      – отметил представитель СМИ.

      Что известно о скандале вокруг сестер Опанасюк: смотрите видео 

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Сестры Анна Мария Опанасюк Аннексия Крыма Новости Крыма Скандал Новости политики Новости недвижимости Зарплата Деньги
      Источник: 24 Канал
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