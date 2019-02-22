Якими статками володіють окупанти Криму батьки Анни та Марії Опанасюк

Батьки фіаналісток українського Націвідбору Євробачення Анни та Марії Опанасюк можуть похвалитися не лише непоганими зарплатами, а й коштовним майном. Крім того, обидвоє є поважними людьми у Криму, щоправда вони підтримують окупантів.

Мати Анни та Марії Опанасюк, що як гурт ANNA MARIA потрапили до фіналу Націвідбору Євробачення, працює в окупаційні так званій "Раді міністрів Криму". Має Лариса Опанасюк і вельми високу посаду – вона є "заступником голови" та водночас "керівником апарату" "Радміну". Щодо батька співачок, то Олександр Опанасюк є відомим у Криму суддею, однак у 2017 році чоловік пішов у відставку.

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Так звані "кримські чиновники" щороку повинні оприлюднили свої декларації про доходи. Проте у відкритому доступі є інформація лише за 2014 рік. Так, у 2015 році російське видання МК публіковало матеріал про багатства окупаційної влади Криму. Потрапила до цього переліку й вищезазначена Лариса Опанасюк. Зауважимо, що, окрім своїх статків, вона у декларації за 2014 рік вказала ще й, чим володіє її чоловік.

Відповідно до опублікованих даних, у 2014 році окупантка заробила 1 мільйон 276 тисяч рублів (сьогодні це понад 523 тисячі гривень). Також у тій своїй декларації вона писала про лише одну земельну ділянку площею у 994 квадратних метри.

Щодо зарплатні чоловіка, то Олександр Опанасюк у 2014 році отримав трохи більше, а саме 1 мільйон 670 тисяч рублів (майже 685 тисяч гривень). Крім того, прислужник агресора володів житловим будинком у 150 квадратних метри та нежитловою будівлею у 280 квадратних метри.

Мав суддя і гараж площею у 20 квадратних метрів. Сюди він ставив легковий автомобіль Toyota Rav-4 і скутер Yamaha.

Через позицію гурту ANNA Maria, які є уродженками Криму, щодо статусу цього півострова спалахнув в Україні скандал. На переконання дівчат, "Україна втратила Крим", однак після окупації "Крим все ж залишився Кримом". Водночас вони не змогли дати відповіді на питання щодо окупації їхньої батьківщини.

Через такі їхні вислови кримськотатарський журналіст Айдер Муджабаєв назвав виконавець "зрадницями". Також він закликав виключити їх з Євробачення.

Я вважаю, що вони – зрадники України, вони виступають за те, щоб Україна була за фактом керованою Росією. Це їх цілком влаштовує, як і влаштовує анексія Криму, як влаштовує їхню маму, яка є колаборанткою та злочинницею, відповідно, доньки це не засуджують. Для мене дивно, навіщо вони взагалі прагнуть представляти Україну на Євробаченні. Як країна може послати на міжнародний конкурс людей, які заперечують очевидні факти загрози для життя цієї країни. Я не розумію, як журі їх включили до Національного відбору,

– наголосив представник ЗМІ.

Що відомо про скандал навколо сестер Опанасюк: дивіться відео