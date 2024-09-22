Однако некоторые военнообязанные являются непригодными к службе из-за болезней. Полный перечень заболеваний, с которыми не мобилизуют определен в приказе Министерства обороны Украины Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №262 от 27.04.2024 года. Поэтому, с какими болезнями не мобилизуют и признают непригодным к службе, – передает 24 Канал.

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Инфекционные и паразитарные болезни

активный туберкулез легких с выделением микобактерий или при наличии распада легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации;

тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем;

болезнь, обусловленную ВИЧ, клиническая стадия IV, с иммунной декомпенсацией.

Также не мобилизуют тех, кто имеет инфекции, передающихся половым путем, – сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и тому подобное. Такие лица получают отсрочку на время лечения. Это касается и других вирусных инфекций, с которыми можно получить отсрочку на время лечения.

Новообразования и онкологические заболевания

Не мобилизуют тех, кто имеет онвологические заболевания со значительным нарушением функций организма:

первичные (вторичные) злокачественные новообразования при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, настоящая полицитемия, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, и миелодиспластический синдром, которые быстро или медленно прогрессируют, со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

Непригодными к военной службе считают тех, кто имеет следующие болезни крови:

все виды анемий;

нарушение свертываемости крови;

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз;

болезни селезенки;

нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ

болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз и тому подобное.

Расстройства психики и поведения

все виды деменции, органический амнестический синдром органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, которые не вызывают зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, двигательной функции и т.д;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

воспалительные болезни центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие болезни ЦНС, (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), быстро прогрессирующие.

Болезни глаза

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или снижением зрительных функций, что прогрессирует (рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.д.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Болезни уха

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;

двустороннее тяжелое и глубокое (3 – 4 степени) нарушение слуховой функции;

глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на второе;

двусторонняя тяжелая тяжелая тугоухость, прогрессирующая;

тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Болезни системы кровообращения

сердечная недостаточность II-Б – III стадии;

гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные болезни со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);

болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, последствия хирургических вмешательств).

Болезни органов дыхания

стенозы гортани;

парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и т.д.);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие);

все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Болезни кожи и подкожной клетчатки

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обыкновенная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическая эритродермия.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

инфекционные артропатии со стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидные артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасциит и т.д.);

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная кукса нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искривление, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражения межпозвоночных дисков и другие).

Болезни мочеполовой системы

почечная недостаточность IV – V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных болезней почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);

воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематосальпинкс, полипы женских половых органов, эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Пороки развития и хромосомные нарушения

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

целиакия;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и последствия действия внешних причин

Основанием для полной непригодности к военной службе являются последствия воздействия внешних травмирующих факторов со значительными нарушениями функций: