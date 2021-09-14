О том, какими будут новые карантинные ограничения и нормы при различных уровнях эпидемиологической опасности, подробно объяснили в Министерстве здравоохранения.
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Зеленая зона
В этой зоне обязательным остается ношение маски в общественных местах и общественном транспорте.
Желтая зона
Жителям этой зоны тоже нужно обязательно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Под запрет попадут
- массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров,
- работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.
Оранжевая зона
В этой карантинной зоне будут действовать все ограничения желтой зоны. Кроме того, местные власти получат возможность вводить дополнительные ограничения.
Красная зона
Сохраняется требование об обязательном наличии маски в помещении и соблюдение дистанции.
Будет запрещена работа
- заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
- ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,
- непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки,
- учреждений, оказывающих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).
Изменения карантинных ограничений: что известно
- Правительство 13 сентября приняло изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.
- В частности, в документе предположили, что COVID-сертификат будет желтым или зеленым. Он будет содержать информацию о вакцинации, об отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.