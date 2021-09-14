Про те, якими будуть нові карантинні обмеження та норми при різних рівнях епідеміологічної небезпеки, детально пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Зелена зона

У цій зоні обов'язковим залишається носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.

Жовта зона

Жителям цієї зони теж потрібно обов'язково носити маску у приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра.

Під заборону потраплятимуть

масові заходи за участю більш як 1 людини на 4 квадратні метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів у розрахунку не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів,

робота закладів освіти, окрім тих, де менш ніж 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат

Важливо! Обмеження не застосовуватимуться у випадку наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім людей, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.

Помаранчева зона

У цій карантинній зоні діятимуть всі обмеження жовтої зони. Крім того, місцева влада матиме можливість вводити додаткові обмеження.

Червона зона

Зберігається вимога щодо обов'язкової наявності маски у приміщенні та дотримання дистанції.

Забороненою буде робота

закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос,

ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів,

непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

закладів освіти, окрім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки,

закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).

Важливо! Обмеження не застосовуватимуться у випадку наявності у всього персоналу та всіх відвідувачів закладів чи заходів, крім людей, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.

Зміни до карантинних обмежень: що відомо