Про те, якими будуть нові карантинні обмеження та норми при різних рівнях епідеміологічної небезпеки, детально пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.
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Зелена зона
У цій зоні обов'язковим залишається носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.
Жовта зона
Жителям цієї зони теж потрібно обов'язково носити маску у приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра.
Під заборону потраплятимуть
- масові заходи за участю більш як 1 людини на 4 квадратні метри площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів у розрахунку не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів,
- робота закладів освіти, окрім тих, де менш ніж 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат
Помаранчева зона
У цій карантинній зоні діятимуть всі обмеження жовтої зони. Крім того, місцева влада матиме можливість вводити додаткові обмеження.
Червона зона
Зберігається вимога щодо обов'язкової наявності маски у приміщенні та дотримання дистанції.
Забороненою буде робота
- закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос,
- ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів,
- непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- закладів освіти, окрім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки,
- закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).
Зміни до карантинних обмежень: що відомо
- Уряд 13 вересня ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу.
- Зокрема, документом передбачили, що COVID-сертифікат буде жовтий або зелений. Він міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.