Неважно, сколько ущерба нанесут Украине россияне. Украинцы в любом случае отстроят прекрасное государство.

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Какими бы ни были убытки. Это будет историческое восстановление. Проект, вдохновляющий мир так же, как и наша борьба за свободу. Как и наша борьба за Украину,

– подчеркнул президент.

Глава государства также опубликовал фотографии из разрушенных городов Украины.

Города Украины после того, как в них побывали российские военные / Фото из телеграма Владимира Зеленского

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