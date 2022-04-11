Россияне сорвали портреты героев Небесной Сотни и погибших участников российско-украинской войны. Также снесли флаг, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Политик подчеркнул, что у россиян нет ни уважения к мертвым, ни к каким-либо человеческим ценностям.

Кроме того, захватчики сорвали по городу борды с надписями "Херсон – это Украина".

Разбитый мемориал в Херсоне / Фото "Мост"

Оккупанты сорвали портреты героев / Фото "Мост"

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