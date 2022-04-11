Росіяни зірвали портрети героїв Небесної Сотні та загиблих учасників російсько-української війни. Також знесли прапор, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Політик наголосив, що в росіян немає ані поваги до мертвих, ані будь-яких людських цінностей.

Крім того, загарбники зірвали по місту борди з написами "Херсон – це Україна".



Розтрощений меморіал у Херсоні / Фото "Мост"



Окупанти зірвали портрети героїв / Фото "Мост"

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