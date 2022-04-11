За даними джерел 24 каналу у розвідці, особистий склад російських загарбницьких військ, який перебуває у Херсоні та біля тимчасово захопленого міста, вкрай незадоволений ситуацією на фронті. Росіяни розуміють, що задачу просуватися до Миколаєва виконати вони не зможуть, як і пройти до Одеси. Без виконання цього завдання утримання Херсону може опинитися під великим питанням.
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У Кремлі ж вважають, що Херсон та щонайменше частина області мають залишатися під їх контролем, аби у РФ був доступ до сухопутного коридору в Крим. Але у випадку, якщо бійці ЗСУ зможуть переміститися за Дніпро, загарбники опиняться у вкрай незручному становищі. Крім того, росіяни через низку причин не можуть зробити так, щоб їх позиції були поза досяжністю української артилерії.
Росгвардія та ФСБ проводять чистки
- Доки військові відчайдушно намагаються виконати завдання, окопатися та підготувати позиції для утримання території, підрозділи Росгвардії та спецслужбісти РФ намагаються підготувати "референдум" для окупації Херсону.
- Путінські бойовики працюють по списках проукраїнських активістів, викрадають людей та вивозять їх у невідомому напрямку. Перелік ветеранів війни на Донбасі, їх сімей та взагалі людей, які ніколи не підтримають російську окупацію, ФСБшники отримали від місцевих посадовців-зрадників, а також від священників УПЦ МП.
- Паралельно з цим загарбники розганяють численні мітинги за Україну та намагаються хоча б в якийсь спосіб створити картинку підтримки окупації для російських пропагандистів. На акцію, яку проводили 10 квітня, росіяни примусово зганяли перехожих, у яких відбирали паспорти. Повертали документи людям лише після "мітингу", але зібрати змогли лише невелику кількість людей, оскільки українці намагаються обходити загарбників стороною.
- Проводити тотальну чистку та поводитися так, як у Бучі, окупантам заборонили, оскільки генерали сподіваються "зберегти" лояльність місцевого населення.
Брати участь у проросійському мітингу в Херсоні людей примушували / Фото оперативного командування "Південь"
Крім того, росгвардійці продовжують розповсюджувати серед жителів Херсону пропагандистські листівки, в яких вказані всі штампи російської пропаганди про "спецоперацію". Буцімто "російська армія не воює з українським народом", про "війну з бандерівцями".
Російські нелюди сподіваються на лояльність херсонців / Фото джерел 24 каналу
Всі хочуть мародерити
Крім проблем з утриманням територій, а також з українцями, які зовсім не хочуть опинитися в окупації, генералітет Росії зіштовхнувся з новою проблемою. Бойовики з підрозділів, яких перекинули з-під Київщини, вже відчули запах швидких грошей. Вони дуже чекають на дозвіл грабувати та мародерити. Такі ж бажання висловлюють й інші росіяни, але з урахуванням ймовірних планів Москви встановити у Херсоні свою владу, їм це забороняють. Нелюдів подібна ситуація ніяк не влаштовує, особливо з урахуванням того, що офіцери порушують накази, вдираються до квартир та виносять з них все цінне.
Так само вчиняють солдати й за наказами генералів. Все, що намародерили, вищі чини відправляють через Крим додому. При цьому рядові окупанти фактично не можуть повноцінно займатися грабуванням людей, що й викликає у них неабияке обурення.