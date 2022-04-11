За даними джерел 24 каналу у розвідці, особистий склад російських загарбницьких військ, який перебуває у Херсоні та біля тимчасово захопленого міста, вкрай незадоволений ситуацією на фронті. Росіяни розуміють, що задачу просуватися до Миколаєва виконати вони не зможуть, як і пройти до Одеси. Без виконання цього завдання утримання Херсону може опинитися під великим питанням.

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У Кремлі ж вважають, що Херсон та щонайменше частина області мають залишатися під їх контролем, аби у РФ був доступ до сухопутного коридору в Крим. Але у випадку, якщо бійці ЗСУ зможуть переміститися за Дніпро, загарбники опиняться у вкрай незручному становищі. Крім того, росіяни через низку причин не можуть зробити так, щоб їх позиції були поза досяжністю української артилерії.

Росгвардія та ФСБ проводять чистки

Доки військові відчайдушно намагаються виконати завдання, окопатися та підготувати позиції для утримання території, підрозділи Росгвардії та спецслужбісти РФ намагаються підготувати "референдум" для окупації Херсону.

Путінські бойовики працюють по списках проукраїнських активістів, викрадають людей та вивозять їх у невідомому напрямку. Перелік ветеранів війни на Донбасі, їх сімей та взагалі людей, які ніколи не підтримають російську окупацію, ФСБшники отримали від місцевих посадовців-зрадників, а також від священників УПЦ МП.

Паралельно з цим загарбники розганяють численні мітинги за Україну та намагаються хоча б в якийсь спосіб створити картинку підтримки окупації для російських пропагандистів. На акцію, яку проводили 10 квітня, росіяни примусово зганяли перехожих, у яких відбирали паспорти. Повертали документи людям лише після "мітингу", але зібрати змогли лише невелику кількість людей, оскільки українці намагаються обходити загарбників стороною.

Проводити тотальну чистку та поводитися так, як у Бучі, окупантам заборонили, оскільки генерали сподіваються "зберегти" лояльність місцевого населення.



Брати участь у проросійському мітингу в Херсоні людей примушували / Фото оперативного командування "Південь"

Крім того, росгвардійці продовжують розповсюджувати серед жителів Херсону пропагандистські листівки, в яких вказані всі штампи російської пропаганди про "спецоперацію". Буцімто "російська армія не воює з українським народом", про "війну з бандерівцями".



Російські нелюди сподіваються на лояльність херсонців / Фото джерел 24 каналу

Всі хочуть мародерити

Крім проблем з утриманням територій, а також з українцями, які зовсім не хочуть опинитися в окупації, генералітет Росії зіштовхнувся з новою проблемою. Бойовики з підрозділів, яких перекинули з-під Київщини, вже відчули запах швидких грошей. Вони дуже чекають на дозвіл грабувати та мародерити. Такі ж бажання висловлюють й інші росіяни, але з урахуванням ймовірних планів Москви встановити у Херсоні свою владу, їм це забороняють. Нелюдів подібна ситуація ніяк не влаштовує, особливо з урахуванням того, що офіцери порушують накази, вдираються до квартир та виносять з них все цінне.

Так само вчиняють солдати й за наказами генералів. Все, що намародерили, вищі чини відправляють через Крим додому. При цьому рядові окупанти фактично не можуть повноцінно займатися грабуванням людей, що й викликає у них неабияке обурення.