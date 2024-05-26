Украинские военные сбили над нашим государством все запущенные оккупантами дроны и 12 крылатых ракет Х-101/Х-555. Воздушная тревога в большинстве областей Украины продолжалась чуть ли не с полуночи. Отбой объявили только на рассвете 26 мая.

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Как Россия запускала дроны и ракеты по Украине

В телеграмм-канале, который проводит OSINT наблюдения за стратегической, тактической и транспортной авиацией врага, карте изобразили, как над Украиной самолеты вражеские дроны и ракеты. Ведь они часто маневрируют над регионами и меняют направление движения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что страна-агрессор посреди ночи терроризировала мирное население, запустив:

из воздушного пространства Тамбовской области России – 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К;

из Саратовской области – 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;

из российского Приморско-Ахтарска, Ейска и мыса Чауда в Крыму – 31 ударный беспилотник типа Shahed-131/136.



Как Россия запускала дроны и ракеты по Украине / Карта monitorwar

Кстати, желтые стрелочки – движение "Шахедов", красные – ракет Х-101, голубая – "Кинжалов".

Коротко о ночной вражеской ракете