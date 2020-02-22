Какими видами транспорта украинцы чаще всего пользовались в 2019 году: статистика
Государственная служба статистики подсчитала, какими видами транспорта чаще всего пользовались украинцы в прошлом году. Для подсчета общее количество пассажиров умножено на расстояние, которое они преодолели. По этому показателю наиболее популярными были автомобильный и авиационный транспорт.
Интересно, что если сравнивать с 2018 годом, то украинцы чаще пользовались только авиационным траснпортом, частота использования всех видов транспорта – снизились. Об этом в своей статистике отмечает Госстат.
К слову: Куда чаще путешествовали украинцы в 2019 году: интересная статистика
На каком виде транспорта украинцы преодолели наибольшее расстояние в 2019 году:
- Автомобильный транспорт – 33 миллиарда 879 миллионов километров (на 2% меньше, чем в 2018 году)
- Авиатранспорт – 30 миллиардов 241 миллион километров (на 16,8% больше);
- Железная дорога – 28 миллиардов 413 миллионов километров (на 0,9% меньше);
- Метрополитен – 5 миллиардов 477 миллионов километров (на 1,4% меньше);
- Троллейбусный транспорт – 5 миллиардов 407 миллионов километров (на 6,9% меньше);
- Трамвайный транспорт – 3 миллиарда 729 миллионов километров (на 5% меньше);
- Водный транспорт – 25 миллионов 800 тысяч километров (на 6,5% меньше).
Всего в 2019 году украинцы одолели транспортом расстояние в 107 миллиардов 175 миллионов километров. Этот показатель на 2,6% выше, чем годом ранее в 2018 году.