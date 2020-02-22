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      Якими видами транспорту українці найчастіше користувалися у 2019 році: статистика

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      Автомобільний транспорт залишається найбільш популярним серед українців / ілюстративне фото

      Державна служба статистики підрахувала, якими видами транспорту найчастіше користувалися українці у минулому році. Для підрахунку загальну кількість пасажирів помножено на відстань, яку вони подолали. За цим показником найбільш популярними були автомобільний і авіаційний транспорт.

      Цікаво, що якщо порівнювати з 2018 роком, то українці частіше користувалися лише авіаційним траснпортом, частота використання усіх інших видів транспорту – знизилися. Про це у своїй статистиці зазначає Держстат.

      До слова: Куди найчастіше подорожували українці у 2019 році: цікава статистика

      Яким видом транспорту українці здолали найбільшу відстань у 2019 році:

      • Автомобільний транспорт – 33 мільрди 879 мільйонів кілометрів (на 2% менше, ніж у 2018 році);
      • авіатранспорт – 30 мільярдів 241 мільйон кілометрів (на 16,8% більше);
      • залізниця – 28 мільярдів 413 мільйонів кілометрів (на 0,9% менше);
      • метрополітен – 5 мільярдів 477 мільйонів кілометрів (на 1,4% менше);
      • тролейбусний транспорт – 5 мільярдів 407 мільйонів кілометрів (на 6,9% менше);
      • трамвайний транспорт – 3 мільярди 729 мільйонів кілометрів (на 5% менше);
      • водний транспорт – 25 мільйонів 800 тисяч кілометрів (на 6,5% менше).

      Загалом у 2019 році українці здолали транспортом відстань у 107 мільярдів 175 мільйонів кілометрів. Цей показник є на 2,6% вищим, ніж за рік до того у 2018 році.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Метро Залізниця авіація Транспорт Водний транспорт Держкомстат Статистика Новини України
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