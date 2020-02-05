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      Куди найчастіше подорожували українці у 2019 році: цікава статистика

      1978 Читать новость на русском
      У які країни подорожували українці у 2019 / pinterest.ru

      У 2019 році 75 мільйонів українців перетнули кордон. Це на 4 мільйони громадян більше, аніж у 2018 році.

      Тенденція до зростання пасажиропотоку в ЄС спостерігалася ще до безвізу, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

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      Сухопутний кордон з країнами ЄС перетнуло близько 30,5 мільйонів українців. Літаками в 2019 році подорожувало понад 15 мільйонів українців. У порівнянні з попереднім роком ця цифра зросла на більш як 3,5 мільйона осіб.

      Куди найчастіше подорожували українці у 2019 році:

      1. Польща – 9,9 мільйона;
      2. Росія – 3,9 мільйона;
      3. Угорщина – 3,4 мільйона;
      4. Молдова – 1,4 мільйона;
      5. Білорусь та Румунія – 1,2 мільйона;
      6. Словаччина – 1 мільйон.

      З-поміж туристичних країн українці надали перевагу Катару (+ 37%), Єгипту (+ 36%), Грузії (+ 23%), Туреччині (+ 21%), ОАЕ (+ 20%) та Кіпру (+ 15%).

      Окрім того, значно більше українців подорожували в європейські країни: в Німеччину (+ 31%), Італію (+26%), Португалію (у 33 рази більше), Австрію (у 1,9 р.), Іспанію (у 1,6 р.), Грецію (+46%), Францію ( + 13%), Чехію (+ 38%).

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      Які найпопулярніші напрямки Укразалізниці за кордон у 2019 році?У 2019 році найпопулярнішим залізничним маршрутом в Україні став Київ – Перемишль. А загалом Укрзалізниця до країн Євросоюзу та назад перевезла 942,1 тисяч пасажирів. Це на 14,9% більше, аніж було у 2018 році.

      Серед інших популярних потягів у компанії назвали:

      – № 67/68 Київ – Варшава – Київ (обрала 61 тисяча пасажирів),
      – № 35/36 Одеса – Перемишль — Одеса (59 тисяч пасажирів);
      – № 31/32 Київ – Рига (24 тисячі пасажирів).

      Зокрема, поїздами № 715/716 та № 705/706, які курсують з Києва до Перемишля, минулого року туди та зворотно подорожувало понад 482 тисячі пасажирів.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Подорожі Транспорт Держприкордонслужба Євросоюз Статистика Новини Польщі Новини Росії Угорщина
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