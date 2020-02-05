Куда чаще всего ездили украинцы в 2019 году: интересная статистика

В 2019 году 75 миллионов украинцев пересекли границу. Это на 4 миллиона больше, чем в 2018 году.

Тенденция к росту пассажиропотока в ЕС наблюдалась еще до безвиза, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

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Сухопутную границу со странами ЕС пересекли около 30,5 миллионов украинцев. Самолетами в 2019 году путешествовало более 15 миллионов украинцев. По сравнению с предыдущим годом эта цифра выросла на более 3,5 миллиона человек.

Куда чаще всего ездили украинцы в 2019 году:

Польша – 9,9 миллиона; Россия – 3,9 миллиона; Венгрия – 3,4 миллиона; Молдова – 1,4 миллиона; Беларусь и Румыния – 1,2 миллиона; Словакия – 1 миллион.

Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катару (+ 37%), Египту (+36%), Грузии (+23%), Турции (+21%), ОАЭ (+20%) и Кипру (+15%).

Кроме того, намного больше украинцев путешествовали в европейские страны: в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 раз), Испанию (в 1,6 раз), Грецию (+46%), Францию ( +13%), Чехию (+38%).

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Какие самые популярные направления Укразализныци за границу в 2019 году?В 2019 году самым популярным железнодорожным маршрутом в Украине стал Киев – Перемышль. А в целом Укрзализныця в страны Евросоюза и обратно перевезла 942,1 тысяч пассажиров. Это на 14,9% больше, чем было в 2018 году.



Среди других популярных поездов в компании назвали:



– № 67/68 Киев – Варшава – Киев (выбрала 61 тысяча пассажиров);

– № 35/36 Одесса – Перемышль — Одесса (59 тысяч пассажиров);

– № 31/32 Киев – Рига (24 тысячи пассажиров).



В частности, поездами № 715/716 и № 705/706, которые курсируют из Киева в Перемышль, в прошлом году туда и обратно путешествовало более 482 тысячи пассажиров.