В Воздушных силах указали, что эти БПЛА были разных типов. Там рассказали детали о работе ПВО за минувшие сутки и ночью 2 августа.

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ПВО за прошедшие сутки и ночью сбила 11 российских дронов

За прошедшие и текущие сутки на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной сбито 11 БПЛА различных типов,

– говорится в сообщении.

В частности, силы ПВО на южном направлении уничтожили один ударный беспилотник типа Shahed 136/131, 2 БПЛА типа Supercam, а также 3 дрона типа "Ланцет".

Что касается восточного направления, то там украинские силы ликвидировали один разведывательный беспилотник типа "Орлан-10". А также Силы ПВО там обезвредили 4 БПЛА неустановленного типа.



Результаты работы ПВО на южном направлении / Инфографика Воздушных сил ВСУ



Как отработала ПВО на восточном направлении / Инфографика Воздушных сил ВСУ