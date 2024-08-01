Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что западная доктрина предусматривает больше использования авиации, чем зенитных ракетных комплексов.

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Как F-16 усилят украинскую ПВО

Как отметил Самусь, истребители F-16 помогут бороться против крылатых ракет врага. Украина – огромная по размерам страна. И полностью прикрыть всю территорию различными ЗРК сложно. Теперь будет несколько легче.

Против баллистики будут работать системы Patriot и SAMP/T. Против крылатых ракет у нас есть NASAMS, IRIS-T, а также советские комплексы. Также есть гибридные системы проекта FrankenSAM. И сейчас будут F-16, которые будут эффективно работать против крылатых ракет,

– отметил Самусь.

В целом украинская ПВО станет более комплексной и эффективной с появлением F-16. Зато вряд ли эти истребители будут работать против "шахедов", ведь такие дроны слишком медленные. Возможно, против них эффективно работать с легкой авиации. Но тут тоже есть вопросы и дискуссии.

Обратите внимание! По данным западных СМИ, первые F-16 уже прибыли в Украину. Они даже совершили первые боевые вылеты как часть системы ПВО. Однако пока никакого официального подтверждения относительно прибытия истребителей не было.