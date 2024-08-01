Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що західна доктрина передбачає більше використання авіації, ніж зенітних ракетних комплексів.

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Як F-16 посилять українську ППО

Як наголосив Самусь, винищувачі F-16 допоможуть боротися проти крилатих ракет ворога. Україна – величезна за розмірами країна. І повністю прикрити усю територію різними ЗРК складно. Тепер буде дещо легше.

Проти балістики працюватимуть системи Patriot та SAMP/T. Проти крилатих ракет в нас є NASAMS, IRIS-T, а також радянські комплекси. Також є гібридні системи проєкту FrankenSAM. І зараз будуть F-16, які ефективно працюватимуть проти крилатих ракет,

– зауважив Самусь.

Загалом українська ППО стане більш комплексною та ефективнішою з появою F-16. Натомість навряд чи ці винищувачі працюватимуть проти "шахедів", адже такі дрони є надто повільними. Можливо, проти них ефективно працювати з легкої авіації. Але тут теж є питання та дискусії.

Зверніть увагу! За даними західних ЗМІ, перші F-16 вже прибули до України. Вони навіть здійснили перші бойові вильоти як частина системи ППО. Однак поки ніякого офіційного підтвердження щодо прибуття винищувачів не було.