Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице украинских полярников днем ​​19 декабря. Его проиллюстрировали красноречивыми фотографиями.

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Что происходит на "Академике Вернадском"

На опубликованных фото видно, что снег уже достигает двери здания, то есть превышает человеческий рост. Снегом засыпало и гнезда антарктических пингвинов. Впрочем, они остаются высиживать яйца. Осадки на "Вернадском" не прекращаются.

И это притом, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали,

– заверили в сообщении.

Отметим, что накануне 13 декабря исследователи зафиксировали 2 метра 62 сантиметра снега. Тогда также засыпало дома пингвинов. Чтобы превзойти этот показатель, непогоде понадобилась всего лишь неделя.

Украинскую антарктическую станцию ​​засыпало снегом / Фото Александра Надточия

В фейсбуке полярники предположили, что такой щедрый "подарок от Николая" может означать, что они были очень вежливыми в течение года. В комментариях к сообщению пользователи соцсети в шутку просят передать немного снега в Украину. "Вот где весь снег выпал", "Какое красивое лето", – пишут они.

Какие показатели фиксировали раньше

В Национальном антарктическом научном центре показали, каким был максимальный уровень осадков после 2001 года. Самый маленький показатель зафиксировали в 2009 году – тогда снега выпало всего 1,34 метра. До 2021 года рекорд удерживал 2016 год – тогда было 2,65 метра.

Максимальная высота снега на "Вернадском" в разные годы:

2015 год – 205 сантиметров;

2016 год – 265 сантиметров;

2017 год – 152 сантиметра;

2018 год – 185 сантиметров;

2019 год – 237 сантиметров

2020 год – 247 сантиметров.

Снег на украинской антарктической станции / Инфографика НАНЦ

Полный текст сообщения украинских полярников в фейсбуке:

К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет 2,75 метра. Это самое большое значение за последних 20 лет! На графике видно, что предыдущий рекорд был в 2016 году и составлял 2,65 метра, то есть на 10 сантиметров меньше. На нашем острове и теперь идет снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали. Интересно, такой огромный презент от Николая значит, что украинские зимовщики были очень послушными предыдущий год? Кстати, погоду на станции можно отслеживать онлайн на нашей странице. Спасибо за предоставленную информацию и фото Александру Надточию, метеорологу 26-й УАЭ, и Денису Пишняку, метеорологу НАНЦ.