Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці українських полярників вдень 19 грудня. Його проілюстрували промовистими фотографіями.

До теми Знесли яйце майже на ґанку станції: пінгвіни біля "Вернадського" чекають на малюків

Що відбувається на "Академіку Вернадському"

На опублікованих фото видно, що сніг вже сягає дверей будівлі, тобто перевищує людський ріст. Снігом засипало й гнізда антарктичних пінгвінів. Втім, вони залишаються висиджувати яйця. Опади на "Вернадському" не припиняються.

І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінята не постраждали,

– запевнили у дописі.

Зазначимо, що напередодні, 13 грудня, дослідники зафіксували 2 метрів 62 сантиметрів снігу. Тоді також засипало домівки пінгвінів. Аби перевершити цей показник, негоді знадобився всього лише тиждень.

Українську антарктичну станцію засипало снігом / Фото Олександра Надточія

У фейсбуці полярники припустили, що такий щедрий "подарунок від Миколая" може означати, що вони буле дуже чемними упродовж року. В коментарях до допису користувачі соцмережі жартома просять передати трохи снігу в Україну. "Ось куди весь сніг пішов", "Яке гарне літо", – пишуть вони.

Які показники фіксували раніше

У Національному антарктичному науковому центрі показали, яким був максимальний рівень опадів після 2001 року. Найменший показник зафіксували у 2009 році – тоді снігу випало лише 1,34 метра. До 2021 року рекорд утримував 2016 рік – тоді було 2,65 метра.

Максимальна висота снігу на "Вернадському" в різні роки:

2015 рік – 205 сантиметрів;

2016 рік – 265 сантиметрів;

2017 рік – 152 сантиметри;

2018 рік – 185 сантиметрів;

2018 рік – 185 сантиметрів; 2019 рік – 237 сантиметрів

2020 рік – 247 сантиметрів.



Сніг на українській антарктичній станції / Інфографіка НАНЦ

Повний текст допису українських полярників у фейсбуці:

До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції "Академік Вернадський" становить аж 2,75 метра. Це найбільше значення за останні 20 років! На графіку видно, що попередній рекорд був у 2016 році й становив 2,65 метра, тобто на 10 сантиметрів менше. На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни й пінгвінята не постраждали. Цікаво, такий величезний презент від Миколая значить, що українські зимівники були дууууууже чемними попередній рік?: До речі, погоду на станції можна відслідковувати онлайн на нашій сторінці. Дякуємо за надану інформацію й фото Олександру Надточію, метеорологу 26-ї УАЕ, та Денису Пишняку, метеорологу НАНЦ.