Дослідники зазначили, що із 1 першого грудня в Антарктиді почалося літо. Відтак майже постійно там падає сніг.

До теми Біля "Вернадського" з'явилися перші пінгвінята: фото милого поповнення

"За прогнозами наших метеорологів висота покриву може ще збільшитися", – повідомили на станції "Вернадський".



В Антарктиді почалося літо / Фото НАНЦ, Олександр Афтенюк

Життя в снігу

Полярники у цей сезон традиційно працюють більше – розчищають вручну основні ділянки від снігу.

Негода не шкодує і головних сусідів українських дослідників – антарктичних пінгвінів. Птахи якраз висиджують яйця в гніздах, і їхні домівки повністю засипало снігом.

Із них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця,

– розповіли полярники.

Водночас більше пощастило пінгвінам, які зайняли більш вигідні місця на узвишшях. Їхні гнізда присипало снігом лише частково.

Зверніть увагу! В останній місяць осені у пінгвінів стартував сезон розмноження. Перші яйця птахи знесли біля станції "Академік Вернадський" на початку листопада.

За словами дослідників, птахи цілком пристосовані до таких погодних умов і життю пернатих нічого не загрожує. Вони можуть вилізти зі снігових заметів, коли проторують тілом "труби" назовні.



Гнізда пінгвінів повністю замело снігом / Фото НАНЦ, Олександр Афтенюк

Пінгвіни також дуже прудкі. Вони полюбляють кататися засніженою поверхнею на животі та можуть розвивати швидкість у такий спосіб до 6 кілометрів на годину.

Станція "Академік Вернадський": останні новини

В Антарктиці українські науковці проводять чимало досліджень. Пропонуємо дізнатися 10 фактів про дослідження на станції "Академік Вернадський", які ви могли не знати.

Українські полярники долучилися до екоініціативи та перероблятимуть пластик. Із вторсировини виготовлятимуть сувеніри.

Нещодавно для Українського національного антарктичного наукового центру придбали науково-дослідний корабель "Джеймс Кларк Росс".

Текст публікації Національного антарктичного наукового центру:

"Рекордна висота снігу біля "Вернадського": засипало навіть гнізда пінгвінів

Зараз біля нашої станції рекордна висота снігового покриву за всю нинішню зимівку – 262 см! З першого грудня, тобто коли в Антарктиді почалося літо, сніжить майже постійно, і за прогнозами наших метеорологів висота покриву може ще збільшитися.

Звісно, така погода урізноманітнює життя не тільки полярників (бо треба добряче махати лопатою, щоб розчистити навіть основні ділянки), а їхніх головних сусідів – пінгвінів. Ті гнізда, які розташовані на низовинах, повністю засипало снігом: з них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця. А от тим пінгвінам, які встигли зайняти найкращі місця на узвишшях, пощастило більше. Їх запорошило лише частково.

Однак хвилюватися за засипаних не варто, адже вони до цього пристосовані. Ці тварини можуть самі "відкопати" гнізда, роблячи тілом "труби" в снігу. Крім того, вони дуже прудкі. Зокрема, щоб пересуватися глибоким снігом, не йдуть, а лягають і ковзають черевом, розвиваючи швидкість до 6 км/год!

Але попри пристосованість і пінгвінів, і наших зимівників до таких погодних умов, бажаємо їм, щоб це снігове "наслання" нарешті завершилося, й на наш острів прийшло справжнє літо – хоч і антарктичне.

Дякуємо за чудові фото Олександру Афтенюку, метеорологу 26-ї УАЕ"