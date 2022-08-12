Об этом 24 каналу рассказал командир взвода огневой поддержки 36 ОБМП им. М. Билинского Вадим Кодачигов. По его словам, для успешного контрнаступления ВСУ требуются три важных вида вооружения – дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня и контрбатарейные радары. Тогда оккупантам будет очень "горячо".

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Практически не было автоматных боев

Военный отмечает, что за 36 дней пребывания на одном из плацдармов на фронте у них было всего 2 огневых контакта с автоматами. Защитники, в сущности, использовали по одному магазину патронов.

Сейчас идет война артиллерии. Только за ночь на их позиции было по 50-60 прилетов из танков, минометов и артиллерии. Поэтому для успешного контрнаступления только автоматы не годятся.

Когда мы можем разнести их склады, то и танк, и артиллерия без боеприпасов превращается в ненужный хлам. Поэтому нужна дальнобойная артиллерия, РСЗО и контрбатарейные радары, – подчеркивает Вадим Кодачигов.

По его словам, популярные соотношения количества военных 3:1 или 6:1 во время наступления обычно касаются городских боев. Окопная война совсем другая . Здесь можно сконцентрировать артиллерию и просто разнести позиции российских захватчиков и подавить огнем основные точки сопротивления. Не стоит забывать и о контрбатарейной борьбе – уничтожении вражеских дальнобойных систем.

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