Об этом 24 каналу рассказал командир взвода огневой поддержки 36 ОБМП им. М. Билинского Вадим Кодачигов. По его словам, для успешного контрнаступления ВСУ требуются три важных вида вооружения – дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня и контрбатарейные радары. Тогда оккупантам будет очень "горячо".
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Практически не было автоматных боев
Военный отмечает, что за 36 дней пребывания на одном из плацдармов на фронте у них было всего 2 огневых контакта с автоматами. Защитники, в сущности, использовали по одному магазину патронов.
Сейчас идет война артиллерии. Только за ночь на их позиции было по 50-60 прилетов из танков, минометов и артиллерии. Поэтому для успешного контрнаступления только автоматы не годятся.
Когда мы можем разнести их склады, то и танк, и артиллерия без боеприпасов превращается в ненужный хлам. Поэтому нужна дальнобойная артиллерия, РСЗО и контрбатарейные радары, – подчеркивает Вадим Кодачигов.
По его словам, популярные соотношения количества военных 3:1 или 6:1 во время наступления обычно касаются городских боев. Окопная война совсем другая . Здесь можно сконцентрировать артиллерию и просто разнести позиции российских захватчиков и подавить огнем основные точки сопротивления. Не стоит забывать и о контрбатарейной борьбе – уничтожении вражеских дальнобойных систем.
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Ситуация в Херсонской области: что происходит
- Вооруженные Силы Украины продолжают давить на российских захвачиков на территории Херсонщины. Там продолжаются бои.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что через два месяца может появиться возможность осободить Херсон. Но все зависит от того, что будут делать российские оккупанты. На левом берегу региона сейчас находятся до 20 БТГр, которые могут пойти как на Запорожскую область, так и на Херсонскую.
- Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что оккупанты готовятся к бегству с правобережья Херсонщины.