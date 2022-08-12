Про це 24 каналу розповів командир взводу вогневої підтримки 36 ОБМП ім М. Білинського Вадим Кодачигов. За його словами, для успішного контрнаступу ЗСУ потрібні три важливі види озброєння – далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню та контрбатарейні радари. Тоді окупантам буде дуже "гаряче".
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Практично не було автоматних боїв
Військовий наголошує, що за 36 днів перебування на одному з плацдармів на фронті у них було всього 2 вогневих контакти з автоматів. Захисники, по суті, використали по одному магазину патронів.
Зараз триває війна артилерії. Лише за ніч на їхні позиції було по 50 – 60 прильотів з танків, мінометів та артилерії. Тому для успішного контрнаступу лише автомати не годяться.
Коли ми можемо рознести їхні склади, то і танк, і артилерія без боєприпасів перетворюється в непотрібний мотлох. Тому потрібна далекобійна артилерія, РСЗВ та контрбатарейні радари, – підкреслює Вадим Кодачигов.
За його словами, популярні співвідношення кількості військових 3:1 чи 6:1 під час наступу зазвичай стосуються міських боїв тощо. Окопна війна зовсім інша. Тут можна сконцентрувати артилерію та просто рознести позиції російських окупантів й подавити вогнем основні точки спротиву. Не варто забувати і про контрбатарейну боротьбу – знищення ворожих далекобійних систем.
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Ситуація на Херсонщині: що відбувається
- Збройні Сили України продовжують тиснути на російських окупантів на території Херсонщини. Там тривають бої.
- Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що через два місяці може з'явитися можливість звільнити Херсон. Але все залежить від того, що робитимуть російські окупанти. На лівому березі регіону зараз перебуває до 20 БТГр, які можуть піти як на Запорізьку область, так і на Херсонську.
- Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припускає, що окупанти готуються до втечі з правобережжя Херсонщини.