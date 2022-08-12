Відповідні заявив й щодо Херсона зробив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Раніше російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський назвав подію, яка може закінчити гарячу фазу війни.

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Арестович сказав, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

Олексій Арестович відповів на питання, коли Україна може деокупувати Херсон.

За місяць не скажу, за два – є шанс. Тому що є певні ритми. Треба подивитись, що вони (російські війська – 24 канал) будуть робити,
– пояснив Арестович.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що до 20 батальйонних тактичних груп стоять на лівому березі Херсонщини. Вони можуть піти як на Запоріжжя, так і на Херсонщину.

Олексій Арестович заявив, що війна може тривати до наступного літа, якщо мовиться про повне звільнення окупованих територій.

  • "Війна триватиме місяцями. Як мінімум, до нового року, до того, як зламається тренд війни і ми їх почнемо бити. Це ще питання, скільки ми будемо гатити";
  • радник глави ОП пояснив, що центральне питання – як поведеться росія, якщо вона почне програвати.

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