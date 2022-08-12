Відповідні заявив й щодо Херсона зробив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Раніше російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський назвав подію, яка може закінчити гарячу фазу війни.

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Арестович сказав, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

Олексій Арестович відповів на питання, коли Україна може деокупувати Херсон.

За місяць не скажу, за два – є шанс. Тому що є певні ритми. Треба подивитись, що вони (російські війська – 24 канал) будуть робити,

– пояснив Арестович.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що до 20 батальйонних тактичних груп стоять на лівому березі Херсонщини. Вони можуть піти як на Запоріжжя, так і на Херсонщину.

Олексій Арестович заявив, що війна може тривати до наступного літа, якщо мовиться про повне звільнення окупованих територій.

"Війна триватиме місяцями. Як мінімум, до нового року, до того, як зламається тренд війни і ми їх почнемо бити. Це ще питання, скільки ми будемо гатити";

радник глави ОП пояснив, що центральне питання – як поведеться росія, якщо вона почне програвати.

Коротко про новини Херсона

Олексій Арестович заявив, що росія хоче нейтральний статус, Крим та Донбас.

Щодо Херсона, то російські окупанти замінували навіть дитячі майданчики. В ОВА попередили, де ще треба бути обережними.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що окупанти планували 11 вересня провести "референдум" на Херсонщині, щоб забрати її до складу росії. Проте ЗСУ зламали плани загарбників та намагатимуться до цього часу деокупувати Херсон.

Олексій Коваленко заявив, що Херсонська область готова до звільнення. Відомий навіть маршрут втечі росіян.

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