Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, путінський режим насправді є не настільки міцним. Якщо події на фронті підуть за планом ЗСУ – диктатора швидко приберуть його ж "еліти".
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Одна подія здатна змінити все
Піонтковський звернув увагу на нещодавні вибухи у Новофедорівці. На його думку, така операція – не лише чудовий військовий експеримент, але й психологічний.
Один успішний удар спричинив серйозну паніку серед місцевого населення та путінських посіпак. Він серйозно підірвав пропагандистські міфи окупантів.
Як вважає Піонтковський, звільнення Херсона від окупантів допоможе завершити гарячу фазу війни. У цей момент вся брехлива пропагандистська система отримає серйозний удар. Їм потрібно буде якось пояснити серйозну для себе невдачу. Це може поступово запустити критичні процеси у путінській верхівці.
Вони бояться контрнаступу ЗСУ. Якщо там (в Криму – 24 канал) 9 літаків знищили, і це призвело до шоку. То після звільнення Херсона вся ця система брехні та пропаганди впаде. Їм потрібно буде призначити когось винним, – наголошує Піонтковський.
Піонтковський про звільнення Херсона та майбутнє путіна: дивіться відео
ЗСУ поступово просуваються на Півдні України
- Українські військові ведуть виснажливі бої на Півдні України та поступово просуваються вперед. В оперативному командуванні "Південь" закликають місцевих жителів, зокрема з деяких районів Запорізької та Херсонської областей, негайно евакуюватися.
- 11 серпня на тимчасово окупованій території Херсонської області "раптово" впала електроопора, яка веде із Запорізької АЕС до Криму. Сталося все біля Нової Кам'янки.
- 10 серпня ЗСУ ювелірно знищили окупантів, які вирішили розміститися в будівлі Каховського каналу.