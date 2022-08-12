Такое мнение в эфире 24 каналу высказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, путинский режим на самом деле не столь прочный. Если события на фронте пойдут по плану ВСУ – диктатора быстро уберут его "элиты".
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Одно событие способно изменить все
Пионтковский обратил внимание на недавние взрывы в селе Новофедоровка. По его мнению, такая операция – не только отличный военный эксперимент, но и психологический.
Один успешный удар создал серьезную панику среди местного населения и путинских приспешников. Он серьезно подорвал пропагандистские мифы оккупантов.
Как считает Пионтковский, освобождение Херсона от оккупантов поможет завершить горячую фазу войны. В этот момент вся лживая пропагандистская система получит серьезный удар. Им нужно будет как-то объяснить серьезную для себя неудачу. Это может постепенно запустить критические процессы в путинской верхушке.
Они боятся контрнаступления ВСУ. Если там (в Крыму – 24 канала) 9 самолетов уничтожили, и это привело к шоку. То после освобождения Херсона вся эта система лжи и пропаганды упадет. Им нужно будет назначить кого-то виновным, – отмечает Пионтковский.
Пионтковский об освобождении Херсона и будущем путина: смотрите видео
ВСУ постепенно продвигаются на Юге Украины
- Украинские военные ведут утомительные бои на Юге Украины и постепенно продвигаются вперед. В оперативном командовании "Юг" призывают местных жителей, в том числе из некоторых районов Запорожской и Херсонской областей, немедленно эвакуироваться.
- 11 августа на временно оккупированной территории Херсонской области "внезапно" упала электроопора, ведущая из Запорожской АЭС в Крым. Произошло все у Новой Каменки.
- 10 августа ВСУ ювелирно уничтожили оккупантов, решивших разместиться в здании Каховского канала.