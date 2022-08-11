Электроопоры упали как раз вовремя

Это раз разрушило планы кафиров, ведь накануне россияне заявили, что подсоединят ЗАЭС к российской энергосистеме и начали процесс переподключения именно к Крыму . Об этом 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета, военный ТРО Сергей Хлань.

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Упали электроопоры, ведущие от Каховки до Чаплинки, а это, в частности, и линия ЗАЭС. Планы оккупанта в очередной раз накрылись, как и с референдумом,

– констатировал он.

В Херсонской области упали линии электропередачи / Фото с телеграмм-канала hueviykherson

Также Хлань отметил, что причиной этого "непредсказуемого" случая россияне, вероятно, назовут "хлопок", "усталость металла" или придумают еще что-нибудь.

"Но мы понимаем, что они падают, потому что так надо", – неоднозначно заметил он.