Как минимум до конца 2022 года это сделать точно невозможно. Даже несмотря на то, что Россия открыто перешла к ядерному шантажу . Об этом 24 канала рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.
Внимание В 10 раз хуже Чернобыля: что будет, если россияне взорвут ЗАЭС
По его словам, цель кафиров – убедить своих соотечественников, что все идет по плану.
Однако говорить о том, что можно отсоединить все электростанции Юга Украины от нашей объединенной энергетической системы и подключить ее к единой системе россии и беларуси – это чушь.
Как он пояснил, с практической точки зрения это сделать можно, конечно. Однако не при тех условиях, в которых находятся российские оккупационные войска на территории Запорожской или Херсонской областей.
Ядерный шантаж россии: что происходит на Запорожской АЭС
- россияне дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС 5 августа. Во время первого обстрела зафиксировали три "прилета" у промышленной площадки станции.
- После второго обстрела тоже зафиксировали три "прилета" : россияне снова попали по площадке АЭС возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор.
- Вечером на следующий день кафиры в очередной раз обстреляли ЗАЭС и едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.
- В МАГАТЭ признали, что существует реальный риск ядерной катастрофы .
- Между тем, в Министерстве здравоохранения опубликовали список действий в случае радиационной аварии.