Как минимум до конца 2022 года это сделать точно невозможно. Даже несмотря на то, что Россия открыто перешла к ядерному шантажу . Об этом 24 канала рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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По его словам, цель кафиров – убедить своих соотечественников, что все идет по плану.

Геннадий Рябцев эксперт по энергетическим вопросам Однако говорить о том, что можно отсоединить все электростанции Юга Украины от нашей объединенной энергетической системы и подключить ее к единой системе россии и беларуси – это чушь.

Как он пояснил, с практической точки зрения это сделать можно, конечно. Однако не при тех условиях, в которых находятся российские оккупационные войска на территории Запорожской или Херсонской областей.

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