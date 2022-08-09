Як мінімум, до кінця 2022 року це зробити точно неможливо. Навіть попри те, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу. Про це 24 каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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За його словами, мета окупантів – переконати своїх співвітчизників, що все йде за планом.

Геннадій Рябцев експерт з енергетичних питань Однак говорити про те, що можна від'єднати всі електростанції Півдня України від нашої об'єднаної енергетичної системи і підключити її до єдиної системи росії та білорусі – це нісенітниця.

Як він пояснив, з практичної точки зору це зробити, звісно, можна. Однак не за тих умов, в яких перебувають російські окупаційні війська на території Запорізької чи Херсонської областей.

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