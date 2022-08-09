Як мінімум, до кінця 2022 року це зробити точно неможливо. Навіть попри те, що росія відкрито перейшла до ядерного шантажу. Про це 24 каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.
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За його словами, мета окупантів – переконати своїх співвітчизників, що все йде за планом.
Однак говорити про те, що можна від'єднати всі електростанції Півдня України від нашої об'єднаної енергетичної системи і підключити її до єдиної системи росії та білорусі – це нісенітниця.
Як він пояснив, з практичної точки зору це зробити, звісно, можна. Однак не за тих умов, в яких перебувають російські окупаційні війська на території Запорізької чи Херсонської областей.
Ядерний шантаж росії: що відбувається на Запорізькій АЕС
- росіяни двічі відкрили вогонь у бік ЗАЕС 5 серпня. Під час першого обстрілу зафіксували три "прильоти" біля промислового майданчика станції.
- Після другого обстрілу теж зафіксували три "прильоти": росіяни знову влучили по майданчику АЕС біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.
- Ввечері наступного дня окупанти вкотре обстріляли ЗАЕС та ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.
- У МАГАТЕ визнали, що існує реальний ризик ядерної катастрофи.
- Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я опублікували список дій у разі радіаційної аварії.
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