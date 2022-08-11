Об этом 24 каналу заявил российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, путин понимает, что начал проигрывать войну. Поэтому в отчаянии пытается всяческим способом достичь перемирия, чтобы собраться силами.

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Путин понимает, что проигрывает

По мнению Пионтковского, переговоры на данный момент будут выгодны путину. Он хочет юридически закрепить за собой оккупированные территории с начала полномасштабного вторжения и остановить поставки западного оружия в Украину.

Он проиграл войну. путин видит, что потенциал украинской армии увеличивается с каждым днем. Ему нужно остановить боевые действия, чтобы закрепить за собой огромные куски украинской территории и перекрыть поток оружия в Украину. Хочет заморозить войну на полгода, чтобы собраться с силами,

– считает Пионтковский.

Украине ни в коем случае нельзя сейчас соглашаться на какие-либо переговоры с россией. Пионтковский убежден, что на первый же день после перемирия вся путинская клоака вылезет и будет что-то кричать наподобие: "Дадим миру шанс! Немедленно перестаньте возить оружие в Киев". Таким образом он может сбить западную военную помощь.

Пионтковский подчеркнул, что сейчас путин пытается использовать президента Турции Реджепа Эрдогана, который выглядит "главным по прекращению огня в Украине". Сначала может показаться, что российский диктатор действительно как-то повлиял на него. Но это все сказочки.

"Эрдоган начал повторять макроновские нарративы "не унижайте россию", "нужно правильно разговаривать с путиным". Но Эрдоган, в отличие от западных лохов, умный и циничный политик. Он все время переигрывает путина. Пока тот борется с расширением НАТО, Эрдоган уже забрал Южный Кавказ у него (ситуация в Нагорном Карабахе – 24 канал)", – подчеркнул Пионтковский.

Пионтковский о необходимости путина в перемирии: смотрите видео

Добавим, советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк объяснил, почему Украина ни в коем случае не будет сейчас соглашаться на мирные переговоры с россией. Это может буквально обернуться для государства полным упадком.