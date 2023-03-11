Об этом в интервью рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что важно иметь высокоточное оружие всего спектра действия, чтобы наносить значительные потери противнику.

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Какое украинское оружие проявило себя за время вторжения

Сергей Наев отметил, что за время полномасштабной войны эффективно себя показали беспилотные летательные комплексы, способные передавать информацию в реальном времени, а также корректировать огонь средств поражения. Кроме того, некоторые беспилотники могут самостоятельно обнаруживать враждебные цели и атаковать их.

Однако в отношении украинского оружия генерал-лейтенант отметил противотанковый ракетный комплекс типа "Струна", имеющий дальность поражения до 5 километров. Также хорошо себя проявил тактический ракетный комплекс "Ольха" с дальностью поражения по наземным целям до 100 км.

Также командующий Объединенными силами ВСУ отметил и противокорабельный комплекс "Нептун" с дальностью поражения до 300 км.

Кроме этого, налажены поставки иностранных образцов вооружения, таких как противотанковые ракетные комплексы типа Javelin, артиллерийские системы калибра 155 миллиметра Cаesar французского производства, М777 американского производства, Кrab польского производства, PzH 2000 немецкого производства и т.п., а также РСЗВ HIMA действий до 80 километров,

– отметил Наев.

Обратите внимание! Именно 2 противокорабельные ракеты "Нептун" в апреле 2022 года отправили на дно флагман российского черноморского флота – крейсер "Москва", который в первый день полномасштабного вторжения штурмовал Змеиный остров и был отправлен украинским пограничником во всем известном направлении.