Генерал-лейтенант Наев – командующий Объединенными Силами ВСУ – рассказал детали. В частности, его поразила история, произошедшая в Изюмском направлении.

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Героическая оборона Довгенького

Российские оккупанты пытались сделать все, чтобы захватить Довгенькое. Населенный пункт обороняла десантно-штурмовая рота 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады под командованием капитана Евгения Юрчака.

Наев рассказал, что во время боя защитники прибегли к военной хитрости.

Результат – впечатляет:

часть вражеских танков взорвалась на противотанковых заграждениях;

часть – удалось уничтожить из гранатометов.

Пехоту противника отсекли и уничтожили.

Задание под Берестовым

Также Наев вспомнил, как в конце мая 14 отдельная механизированная бригада получила задачу по обороне определенной полосы вблизи населенного пункта Берестово.

"Командир одного из батальонов майор Андрей Мороз должен был занять Берестово до 20:00. Но, учитывая обстоятельства, он принял решение занять населенный пункт на 14 часов раньше", – говорится в сообщении.

Это дало фантастический результат – ВСУ успели подготовить оборону и контролировать все господствующие высоты. Когда российские оккупанты начали штурмовать населенный пункт, им не удалось достичь никакого результата.

Военная хитрость в Нырковом

Впечатляет и история 24-й отдельной механизированной бригады под командованием полковника Романа Мамавка. Тогда воины выполняли задачи по обороне полосы – в нее входил населённый пункт Нирково.

Офицер прибег к военным уловкам. В результате врага заманили в центр населенного пункта и уничтожили.