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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Программы Винные традиции

Какое белое вино считается самым популярным в мире

Винные традиции 8 Читати новину українською

Изысканные и легкие, ароматные и свежие, с присущей кислинкой – вина совиньон переживают сегодня пик популярности.

Совиньон Блан – элитный сорт белого винограда родом из долины Луары. Это один из тех виноградных видов, которые сами французы относят к так называемым "сепаж Нобль" – благородных сортов. После Шардоне, которому без сомнения, принадлежит пальма первенства – это самое популярное белое вино в мире.

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Совиньон Блан является одним из самых любимых и распространенных сортов винограда во всем мире. Его родина – Франция, долина Луары. Принято считать, что его название произошло от французского слова "сов", что означает "дикий",
– рассказал инженер-винодел, сомелье Николай Гупало.

Хотя Совиньон Блан и считают международным сортом и культивируют чуть ли не на всех континентах, именно долина Луары сохраняет за собой статус мировой "Мекки" для поклонников. Продукт местных виноградарей – общепризнанная вершина совершенства и аристократизма. "Классикой" считают вина из совиньона, выращенного в прохладном климате, без последующей выдержки в дубовых бочках.


Виноградники долины Луары, Франция

Обычно высокую кислотность таких вин сглаживают свежие насыщенные ароматы и богатство вкусовых оттенков – с нотками только что скошенной травы, листьев смородины, цедры лайма, лимона или даже более экзотических Лиджа и маракуйи.

Из сорта винограда Совиньон Блан производят различные типы вин – от сухих до сладких. Наиболее распространенными принято считать сухие вина из сорта винограда Совиньон Блан, которые отличаются высокой кислотностью, а также ароматом личи, яблок и крыжовника,
– сообщил Николай Гупало.

Вина совиньон лучше пить молодыми. Возраст не является их сильной стороной, поэтому их редко выдерживают. В гастрономическом сочетании вина совиньон довольно разноплановые, универсальные – они хорошо сочетаются с морепродуктами, пряными и даже пикантными блюдами.

Отличная гастрономическая сочетаемость и яркий четкий фруктовый букет объясняют общую любовь к совиньону. Пьют такие вина легко и непринужденно, охлажденные – они еще и прекрасно утоляют жажду летом.

Теги: Алкоголь Винные традиции
Источник: 24 канал
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